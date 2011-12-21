Reyting şakaya gelmez



Çağnur Öztürk



Reyting ölçümleri süresiz olarak durduruldu. Ben diyorum ki yine geç kalınmış bir durdurma geç kalınmış bir değişim dönüşüm teşebbüsü



Başından beri TİAK yetkisini kullanmadığı için her şey bu kadar gecikti zaten asıl zafiyet TİAK'ta.



800 denek deşifre olmasından sonra (meğer 800 denek yerine sisteme dahil edilenler olmuş,aktif bulunan 2224 haneden halen 1110’unun deşifre olması yani yarısı bu bir skandaldır) TİAK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hidayet Karaca; “Deşifre olduğu anlaşılan 800 hanenin en geç 1 Ekim 2011 tarihinden itibaren izleme ölçümü araştırmasını halihazırda sürdürmekte olan Nielsen Audience Measurement Piyasa Araştırma Hizmetleri (NAM) AŞ tarafından devre dışı bırakılmasına karar verilmiştir.” demişti.



Sonrasında da AGB ve TİAK’ın, deneklerin her yıl yüzde 20′si, 5 yılda da tamamının değiştirilmesi görevlerini yapmadıkları da anlaşılmış. AGB’nin bazı denekleri tam 10 yıldan beri ise hiç değiştirmediği de görülmüştü.



*Gel zaman git zaman kimseden ne AGB’den ne TİAK’tan hiçbir açıklama yok, bu deşifre olan 800 deneğin akibeti ne oldu, değiştirildi mi, aslında deşifre olmayan ama değiştirmesi sirkülasyon olması gereken 1700 aslında deşifre 800 ile 2500 deneğin de miadı doldu, onlarla ilgili bir gelişme var mı?*.. diye belirtmiştim.



Reyting operasyonu sonrasında ise birçok komplo teorisi ortaya atılıyor. Ben açıkçası bu komplo teorilerine inanmıyorum, reyting konusunda yıllardır konuşulan şeyler sonunda patladı ve birikmiş durumların sonucu oldu.



Toplumun bakış açısının değiştirilmeye çalışılması gibi bir komplo teorisi bana hayal gücü olarak geliyor ki bu asla mümkün değil.



Sadece hasta olan sistem iyileştirilecek, temiz ekranlar olacak artık diye umuyorum.



Kanallar ve reklamverenler açısından sıkıntılı bir süreç olacak, kanallar artık bu dizinin bu programın reytingi yok kaldırıyoruz diyemeyecek bu süreçte.





TİAK zaten AGB’den ayrılık kararı almıştı



Yani TİAK’ın dün açıkladığı bu karar yeni değil ama süreç hızlandı. 30 Ekim tarihli Reytingin anatomisi çıktı yazımdan aktarayım; *Reyting Sisteminde 2012’de Değişikliğe Gidiliyor Reyting denetim mekanizması ise TİAK (Televizyon İzleme Alışkanlıkları Anonim Şirketi). TİAK Türkiye’de reytingi ölçen şirketi belirleme yetkisine de sahip. TİAK bütün bu gelişmelerden sonra 21 yıldır ölçüm yapan AGB ile ayrılık kararı alıyor. Yeni ölçüm yapacak şirket ise TNS. TNS şirketi ise ölçümlere 2012’de başlanması planlanıyor. Aslında 2011 planlanıyordu. 30 kanalın ölçülecek ölçüm yapılan şehir sayısı arttırılıp denek sayısı da 2500’den 3500’e çıkarılacak.



(TNS Media Research, dünya genelinde, internet, TV ve radyo izleyici ölçümü hizmetleri veriyor. Operasyonun uzmanlığı ve teknololojisi, Kanada, Çin, Norveç, Danimarka, Rusya, İspanya, İngiltere ve ABD dahil 30’dan fazla ülkedeki izleyici ölçümü hizmetlerini desteklemekte. Araştırma, öngörü ve danışmanlık şirketi olan Kantar Grup’un bir parçası.)*





İlk biz yazdık duyarsızlığı



İlk biz girdik ilk biz yaptık ve ilk biz ölüm haberini patlattık telaşında herkes.



Haberciliğin gazeteciliğin olmazsa olmazları yok oluyor artık, bunun adı habercilik olmuyor artık…



Asparagas internetcilik oluyor…



En son böyle bir skandal, Derya Büyükuncu ve Survivor yarışmacısı Derya’yı karıştırarak yapılmıştı. Sonrasında Sönmez Atasoy için.biraz empati biraz duyarlılık bu kadar mı zor, pes dedirtiyorsunuz artık…



Bu esnada yayın yapan televizyoncular ise twitter haberciliği yapmamalı. Özellikle böyle bir konuda…bence olumlu ya da olumsuz hiçbir bilgi paylaşmamalı hatta haber netleşmeden üzerinde hiç konuşulmamalı.



Bizlere dayanışmayı, onuru, aile şerefini, dürüstlüğü, sevgiyi anlatan Münir Özkul gerçek bir sanatçıdır ve sanat üzerine en güzel bulduğum sözü kullanmak isterim;



‘Sanat ölüme direnmektir.’