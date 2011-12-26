Reyting dizi bitirmeye devam ediyor



Çağnur Öztürk - T24



Bu sezon reytingin bitirdiği dizileri yazmıştım ama reyting olmasa da bitirdiği diziler bitmeye devam ediyor son hızla…aklıma gelenlerden de bahsedeyim;



Diyeceksiniz ki reytingler yok nasıl oluyor. Bence kanallar SBT ölçümlerini takip ediyor…



Kanal D

Yıllar Sonra



Aydan Şener tekrar dizi çekiyor diye merak edildi ama hikaye klasikti ve samimiyet yoktu.

Kanal D’nin bu sezonki tek yanlış tahmini oldu.



Bizim Yenge;eğer senaryoya müdahele edilseydi bir süre daha giderdi. Üsküdar’a Giderken ise şimdiye kadar tv tarihimizdeki en iyi sit-comdu. Yeni sezon öncesi kaldırıldığından listeye eklememiştim. Kaldırılması beni en çok üzen bu dizi olmuştu.



Star TV

Bir Ömür Yetmez



Kanalın TVen için anlaştığı projelerden ilki Bir Ömür Yetmez’in de ekran macerası kısa sürdü ve kaldırıldı. Hemen arkasından ise Tek Başımıza’nın bitiş haberi geldi.



‘Kanalın yeni dizilerine gelince, sanki çok uzun ömürlü olmayacaklar gibi. Tek başımıza’nın iki ana karakteri biri fakir diğer zengin olanın hizmetçisi. Ahu Türkpençe’nin canlandırdığı karakter istemediği bir evlilik yapmış, kocasından şiddet görüyor. Şiddet görüntülerinin bu kadar gözümüze sokulmaması gerek. Başak Köklükaya’nın canlandırdığı varlıklı kadının sorunu daha vahim anladığım kadarıyla enseste maruz kalmış. Bu konuya değinmesi açısından cesur buldum diziyi. Bunun dışında klasik anlatıya katılan bir yenilik görmedim.



Bir Ömür Yetmez’de ise bütün sırlar bir bölümde bolca flashbackle verildi. Açıkçası benim merak edebileceğim bir şey kalmadı çünkü çözdüm her şeyi. En azından kardeş olduklarını v.b. birkaç bölüm sonrasına bıraksaydınız. Bir senaryonun en önemli öğesi; merak öğesi zayıf şu an ve hikaye ağır ilerliyor.’ Demiştim ilk yayınları öncesi.





Nedenler yine ortada senaryolar ah bu senaryolar…



Bir Ömür Yetmez’i aslında Mert Fırat ve İlksen Başarır sinema filmi olarak tasarlamışlar ama hikaye çok uzun olunca dizi fikri gelmiş akıllarına. Anneler ile Kızları’nın yerine geldi Tek Başımıza. Anneler ile Kızları inandığım bir projeydi, devam etseydi hikaye çok daha iyi olacaktı.



ATV

Tövbeler Tövbesi





İstanbul’un Altınlarından sonra sırada sanki Tövbeler Tövbesi var demiştim. Çünkü kanal dizinin günüyle çok fazla oynadı. Aslında dizi iyi gidiyordu.Dizinin sevenleri bu duruma çok tepkili. FOX ya da TNT alabilir bence diziyi.



FOX TV



Arka Sıradakiler Umut’un tek hatası drama eskisinden çok yer vermesiydi ama FOX yine de devam ettirmeliydi. Ancak diziyi TNT transfer etti. Acaba TNT, FOX’un izinden mi gidiyor? Diğer kanalların kaldırdığı dizileri alarak?





