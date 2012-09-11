Reyting iddianamesinden: TRT 5 milyon 975 bin TL dolandırıldı

Reytinglerde şike yapıldığı iddiasıyla açılan davanın iddianamesinde TRT’nin 5 milyon 875 bin TL dolandırıldığı vurgulandı.

Hazırlanan iddianame Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Üsküdar Cumhuriyet Savcısı Akif Özgün tarafından hazırlanan 48 sayfalık iddianamede soruşturmanın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne 24 Ağustos 2011’de gelen bir ihbarla başladığı belirtildi. İddianamede yer alan ihbar mektubunda, Selçuk Çobanoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı isimlerin reyting ölçüm cihazı bulunan denek listesini elde ederek usulsüz kazanç elde ettiği belirtildi.

Deneklerin evlerine gidip hediye verdiler

İddianamede “Başak Yapım" ve “Çağla Reklam Prodüksiyon" isimli televizyon yapım şirketlerinin sahibi olan Selçuk Çobanoğlu’nun geçmişte bazıtelevizyon kanallarında yayınlanan bazı dizilerin yapımcısı olduğu ifade edildi. TİAK denetçisi olan Ali Atıf Bir’in yazdığı 23 Şubat 2003 tarihli raporda; “Selçuk Çobanoğlu’na ait yapım şirketine ait ‘Esra Özmen’le Her Sabah’ adlı programın sunucusu Esra Özmen’in reyting cihazı olan denek evlerini ziyaret ederek hediyeler verdiği" yönünde bilgiler olduğu belirtilen iddianamede “Selçuk ve Esra’nın iş arkadaşlığı yanı sıra sevgili oldukları da açık haber kaynaklarında yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir" denildi.

İzleyen ailelere 200 TL para

İddianamede şu ifadeler yer aldı: “TİAK denetçisi tarafından 2005 yılında yazılan raporda; Selçuk Çobanoğlu’na ait yapım şirketinin hazırladığı “İnce İnce Yasemince, Sürpriz ve Haber Magazin" adlı programların özellikle İstanbul, Elazığ, Malatya ve Van illerinde bulunan bazı denek evlerinde reklam araları dâhil olmak üzere kesintisiz izlendikleri öğrenilmiş, ailelere yapılan ziyarette bahse konu programları izlemeleri karşılığında “Çağla Tekstil" isimli şirketten her ay PTT aracılığıyla ‘200 TL’ paranın gönderildiğini söylediklerini belirtmiştir."

TRT’yi dolandırdılar

İddianamede, “şüpheli Selçuk Çobanoğlu’nun TRT’ye Ayrılık dizisi hazırlama sürecinde Hilmi Berköz’ün dizinin reytingi yükseltmekte yardımcı olabileceğini söylemesi, bu teklifinin kabul edilmesiyle denek bilgilerini sağladıkları" belirtildi. Selçuk Çobanoğlu ile birlikte hareket eden çalışanı Bülent Can, Mehmet Bülent Erdinç’in birlikte deneklerin adreslerini dolaştıkları, hediye, yönlendirme ve telkinler yoluyla deneklerin yayın saatlerinde Ayrılık dizisini izlemelerini sağladıkları, hile ile reytingi yükselttikleri vurgulandı. Ayrılık dizisinin ilk 5 bölümde 2.00 ve üzerinde reyting aldığında kalan bölümlerinin çekimlerinin devam ettirileceğinin belirtildiği iddianamede, reytingin 2.00’nin altında olması durumunda 6. bölümün final olarak çekileceği kaydedildi.

TRT 5 milyon 875 bin TL dolandırıldı

İlk bölümlerde istenilen reyting oranına ulaşmadığı için şüpheli Selçuk Çobanoğlu ve suç ortaklarının deneklere müdahale yoluyla reyting hilesi yaparak istenilen reytinge ulaşmış gibi gösterdiği, dizinin tutulacağı yönünde TRT’yi kandırmak suretiyle sözleşmenin devamını sağladıkları belirtildi. İddianamede, “Şüpheli Selçuk Çobanoğlu daha sözleşmeyi imzaladığı 16.01.2009 tarihi öncesinden itibaren ilgi çekmeyecek niteliksiz dizinin devam şartı olarak reyting oranını sözleşme içine koymak ve bu yönde başlangıçtan beri planlı ve hileli hareketleriyle TRT kurumunu 5.875.000 TL dolandırmıştır" ifadeleri yer aldı.