Reyhanlı'ya roketli saldırıların gerçekleştirildiği 2 YPG mevzisi imha edildi
HATAY, (DHA) - HATAY'ın Reyhanlı ilçesine bugün düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı roketli saldırıların yapıldığı 2 YPG mevzisi, Türk jetlerinin düzenlediği hava harekatı ile imha edildi
22 Ocak 2018 02:44
HATAY, (DHA) - HATAY\'ın Reyhanlı ilçesine bugün düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı roketli saldırıların yapıldığı 2 YPG mevzisi, Türk jetlerinin düzenlediği hava harekatı ile imha edildi.
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