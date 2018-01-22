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Reyhanlı'ya roketli saldırıların gerçekleştirildiği 2 YPG mevzisi imha edildi

HATAY, (DHA) - HATAY'ın Reyhanlı ilçesine bugün düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı roketli saldırıların yapıldığı 2 YPG mevzisi, Türk jetlerinin düzenlediği hava harekatı ile imha edildi

22 Ocak 2018 02:44

HATAY, (DHA) - HATAY\'ın Reyhanlı ilçesine bugün düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı roketli saldırıların yapıldığı 2 YPG mevzisi, Türk jetlerinin düzenlediği hava harekatı ile imha edildi.

 

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