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Reyhanlı'ya iki roket daha atıldı

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı

28 Ocak 2018 21:21

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik olarak düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı 9. gününde sürüyor. Harekâtın başladığı günden beri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine çok sayıda roket atıldı. Bugün de ilçeye 2 roket atıldı. Roketlerden biri, bir evin bahçesine diğeri boş araziye isabet etti.

Hatay’ın Reyhalı ilçesine saat 16.30 sıralarında, iki roket atıldı. Roketlerin, Afrin bölgesinden atıldığı öne sürüldü.

Roketlerden biri Bayır Mahallesi’ndeki evin bahçesine, diğeri ise boş araziye isabet etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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