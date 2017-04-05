Reyhanlı'ya getirilen Suriyeliler, 'kimyasal saldırı'dan Esad yönetimini sorumlu tutuyor

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Suriye hükümeti ve Rusya, İdlib’de kimyasal saldırı düzenlendiği iddiasını reddederken, New York Times’a konuşan bazı Suriyeli görgü tanıkları Suriye hükümetini suçladı.

New York Times gazetesi muhabirleri, Suriye’de silahlı muhaliflerin kontrolündeki İdlib kentinde düzenlendiği öne sürülen kimyasal silah saldırısında yaralanan ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde hastaneye kaldırılan bazı Suriyelilerle görüştü. Patrick Kingsley ve Anne Barnard imzalı haberde, Reyhanlı’da tedavi gören Suriyeliler, dün sabah İdlib’in Han Şeyhun köyünde savaş uçaklarının kimyasal silahla saldırı düzenlediğini ve çok sayıda kişinin zehirlendiğini anlattı.

New York Times’a konuşan Suriyelilerden 33 yaşındaki Orva Ebu Amaş 46 akrabasının saldırıda öldüğünü öne sürerken, hamile eşi ve 9 yaşındaki yeğeniyle Reyhanlı’ya getirilen Muhammed Necdet Yusuf, dün sabah erken saatlerde düzenlenen saldırı sırasında açık sarı bir sis bulutu gördüğünü, sonrasında ağzının köpürdüğünü ve kendini kaybettiğini anlattı. Saldırıdan dolayı Suriye hükümetini suçlayan Yusuf, ABD’yi de tepkisizlikle eleştirerek “Donald Trump bizim ve çocuklarımızın başına gelenlerden memnunsa o zaman biz de Beşar Esad’dan memnunuz” diye konuştu.

"Kanıtları sunmaya hazırız"

New York Times’ın telefonla ulaştığı Han Şeyhun’dan Otman el Han isimli bir aktivist ise, saldırıda zehirlenenlerin kaldırıldığı Rahmeh Hastanesi’nin de olaydan kısa bir süre sonra savaş uçakları tarafından vurulduğunu belirtti. İdlib’deki sağlık yetkililerinden Muhammed Firas el Cundi, yüzlerce kişinin zehirlendiğini söyleyerek “Tüm dünya Suriye’de olanların farkında. Kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtları sunmaya hazırız” dedi.

İdlib’deki bazı yetkililer saldırıda 50’yi aşkın kişinin öldüğünü, 200’den fazla kişinin zehirlendiğini öne sürüyor.

Rusya: Muahlifler daha

önce de kimyasal silah kullandı

Öte yandan Suriye hükümeti ve Rusya, Han Şeyhun’da kimyasal silah saldırısı düzenledikleri iddialarını reddetti. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib kentinde silahlı muhaliflere hava operasyonu düzenlediğini, ancak kimyasal silah kullanılmadığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da, dün gece İdlib’de muhaliflere ait bir kimyasal silah üretim tesisinin Suriye Hava Kuvvetleri tarafından imha edildiğini söyledi. Konaşenkov, hedef alınan tesisteki kimyasal silahların Irak’a gönderildiğini, Irak hükümeti ve uluslararası kuruluşların da silahlı muhaliflerin daha önce birçok kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğinden haberdar olduğunu kaydetti.

Muhaliflerin daha önce Halep’te de sarin gazı kullandığını söyleyen Rus yetkili, Han Şeyhun’da da benzer bir saldırı yaşanmış olabileceğini ifade etti.