Reyhanlı'nın 1 numaralı faili yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırıların bir numaralı zanlısı Nasır E.'nin Suriye'ye kaçmak isterken sınırda yakalandı.



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs günü meydana gelen ve 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıların bir numaralı planlayıcısı olduğu gerekçesiyle aranan Nasır E. yakalandı.

Suriye'ye kaçmak isterken, Hatay'ın Yayladağ ilçesinin Güveçci Köyü bölgesinde 3'üncü Hudut Taburu ve Hatay Polisi'nin ortak operasyonunda yakalanan Nasır E., Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanmaya başladı.

Bu saldırı ile ilgili daha önce yakalanıp tutuklananlar olmuştu.

Yusuf N. ve Temir D. ise aranıyor.