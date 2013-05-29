Reyhanlı'daki 15 bin sığınmacı için yeni bir il...

Hatay, Reyhanlı’da meydana gelen ve 52 kişinin hayatının kaybetmesine neden olan patlamanın ardından Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü’ndeki sığınmacılar için yeni bölgeler organize ediliyor. İlçe halkının da tepki gösterdiği Suriyeli sığınmacıların bölgede sıkıntı yaşamasıyla daha güvenli olan sınıra uzak Malatya seçildi.

Akşam gazetesinin haberine göre; Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nin arkasındaki Fatih ormanlık alanında kurulan 15 bin kişilik konteyner kent Reyhanlı’dan gelecek sığınmacılara tahsis edilecek. Hazırlıklar tüm hızıyla sürerken yaşanan patlama ve sığınmacılara yönelik bazı grupların bombalı eylem hazırlığında olması güvenlik önlemlerinin bir kat daha artırılmasına neden oldu.

Özellikle şehir merkezine uzak bir bölgede seçilen konteyner kentte barınan sığınmacılar buradan çıkamayacak. Konteyner kentin güvenliğini jandarma sağlayacak. Sığınmacılar konteyner kente yerleştirildikten sonra hiçbir şekilde dışarıya çıkışın olmaması için üst düzey güvenlik önlemleri alınacağı öğrenildi.

Kent merkezine 18 km uzaklıkta

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan konteyner kentin büyük ölçüde yapımının tamamlandığı alt yapı çalışmalarının ardından Reyhanlı’daki sığınmacıların gruplar halinde buraya nakledileceği belirtildi. Çalışmaları bizzat takip eden Malatya Valisi Vasip Şahin geçen günlerde konteyner kente giderek incelemelerde bulundu. Vali Şahin’e Vali Yardımcısı Latif Memiş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hamza Demiralp ve şantiye yetkilileri tarafından detaylı bilgi verildi.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan konteyner kentin kapasitesi ihtiyaca göre ilerki dönemde artırılabilecek.

İlk etapta 2 bin konteryner

Konteyner kentin bu bölgede seçilmesinin sebebi daha güvenli olması. Konteyner kent tamamlandığında 15 bin Suriyeli sığınmacının barınmasına olanak sağlanacak. İlk etapta 2 bin konteyner yer alacak.