T24 LogoT24 Logo
Gündem

Reyhanlı'daki 15 bin sığınmacı için yeni bir il...

Reyhanlı’daki patlamanın ardından Suriye’den gelecek tehdit ve provokasyonlara karşı sığınmacılar yeni için adres bulundu. Yaklaşık 15 bin Suriyeli için Malatya’da konteyner kent kuruluyor

29 Mayıs 2013 13:21

Hatay, Reyhanlı’da meydana gelen ve 52 kişinin hayatının kaybetmesine neden olan patlamanın ardından Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü’ndeki sığınmacılar için yeni bölgeler organize ediliyor. İlçe halkının da tepki gösterdiği Suriyeli sığınmacıların bölgede sıkıntı yaşamasıyla daha güvenli olan sınıra uzak Malatya seçildi.

Akşam gazetesinin haberine göre; Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nin arkasındaki Fatih ormanlık alanında kurulan 15 bin kişilik konteyner kent Reyhanlı’dan gelecek sığınmacılara tahsis edilecek. Hazırlıklar tüm hızıyla sürerken yaşanan patlama ve sığınmacılara yönelik bazı grupların bombalı eylem hazırlığında olması güvenlik önlemlerinin bir kat daha artırılmasına neden oldu.

Özellikle şehir merkezine uzak bir bölgede seçilen konteyner kentte barınan sığınmacılar buradan çıkamayacak. Konteyner kentin güvenliğini jandarma sağlayacak. Sığınmacılar konteyner kente yerleştirildikten sonra hiçbir şekilde dışarıya çıkışın olmaması için üst düzey güvenlik önlemleri alınacağı öğrenildi.

 

Kent merkezine 18 km uzaklıkta

 

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan konteyner kentin büyük ölçüde yapımının tamamlandığı alt yapı çalışmalarının ardından Reyhanlı’daki sığınmacıların gruplar halinde buraya nakledileceği belirtildi. Çalışmaları bizzat takip eden Malatya Valisi Vasip Şahin geçen günlerde konteyner kente giderek incelemelerde bulundu. Vali Şahin’e Vali Yardımcısı Latif Memiş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hamza Demiralp ve şantiye yetkilileri tarafından detaylı bilgi verildi.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan konteyner kentin kapasitesi ihtiyaca göre ilerki dönemde artırılabilecek.

 

İlk etapta 2 bin konteryner

 

Konteyner kentin bu bölgede seçilmesinin sebebi daha güvenli olması. Konteyner kent tamamlandığında 15 bin Suriyeli sığınmacının barınmasına olanak sağlanacak. İlk etapta 2 bin konteyner yer alacak.

ETİKETLER

suriyereyhanlısığınmacımalatyahataysaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24