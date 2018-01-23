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Reyhanlı'da roket saldırısında ölen Nadir Faris, Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelmiş...

Faris'in cenazesi dün yakınları tarafından memleketi Hama'ya götürüldü

23 Ocak 2018 09:33

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e başlattığı ‘Zeytin Dalı’ harekâtı devam ederken önceki gün Suriye sınırına 20 kilometre uzaklıktaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 roket atılmış, olayda Suriye vatandaşı Nadir El Faris (47) hayatını kaybetmişti. 7 çocuk babası Faris'in, Suriye'deki iç savaş başladığında Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Faris'in cenazesi dün yakınları tarafından memleketi Hama’ya götürüldü.

Suriye iç savaşı başladığında ailece Türkiye’ye geldiklerini söyleyen Nadir El Faris’in oğlu Hüseyin El Nadir, “Suriye iç savaşı başladığında Hama’da oturuyorduk. Savaş uzadıkça Hama güvenli bir yer olmaktan çıktı. Can güvenliğimiz için Türkiye’ye gelmeye karar verdik. O zaman yanımıza alabildiğimiz birkaç parça eşya ile ailece Hatay’a göç ettik” dedi. 

"Sivillerin ne suçu var?"

Roketlerin Reyhanlı’ya isabet ettiği gün babasının çarşıda alışveriş yaptığını söyleyen Nadir, “Biz Hatay’ın Kumlu ilçesinde oturuyoruz. Önceki gün babam ev için alışveriş yapmak üzere arabasıyla Reyhanlı’ya gitti. Akşamüzeri babam araba kullanırken caddeye bir roket düştü. Babam da olay yerinde hayatını kaybetti. Biz savaştan kaçarak buraya geldik. Sivillerin ne günahı var? Sivillerin ne suçu var” diye konuştu.

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