Reyhanlı'da 'ÖSO okulu'

CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde açılan ve tabelasında Türk bayrağı ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'yu simgeleyen bayrağın bulunduğu okulların yasal olmadığını söyledi.

CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. Reyhanlı'da çekildiği iddia edilen fotoğraftaki tabelada, Türk bayrağı ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağı arasında Türkçe "Züheriye Okul Lisesi" yazıyor.

Reyhanlı ilçe merkezinde çok sayıda Suriye okulu açıldığına dikkat çeken Mevlüt Dudu, Twitter hesabından, "Reyhanlı'da bir tabela! Bunun hesabını kim verecek! Bu ülkede ÖSO nasıl okul açar?" diye yazarak tepki gösterdi. İlçenin bir çok yerinde bu okullardan bulunduğuna dikkat çeken Dudu, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı hakkında Meclis'e soru önergesi vereceğini söyledi. Mevlüt Dudu, olaya tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben Reyhanlıdayım. Bir okul tabelası gözüme çarptı. Suriyeli çocukların eğitimi için okullar açılmış. Suriyeli mültecilerin de elbette okula ihtiyaçları var, bu çocuklara bir şekilde eğitim verilmeli. Biz geçmişte bunu sorguladık. Burada bir okul açılacaksa, bu devletin kuralları çerçevesinde, devletin denetiminde yapılmalı. Benim gördüğüm kadarıyla, kurallara uyulmamış durumdu. Okulların tabelasının bir köşesinde Türkiye, diğer köşesinde ÖSO'yu simgeleyen bayrak var. Bu ülkede, 'Ben yarın okul açıyorum' diyerek okul açamazsınız. Bu okul nasıl açılmış?"

Okullarda, Suriye'de verilen eğitimin verildiğini öğrendiğini belirten Mevlüt Dudu, Türkiye'nin kanunlarla yönetilen bir ülke olduğunu ve bu kanunlara herkesin uyması gerektiğini vurguladı.

Dudu'nun Twitter'da paylaştığı fotoğraf: