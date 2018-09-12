Reyhanlı'da ne olmuştu?

Anadolu Ajansı, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının planlayıcısı olduğu öne sürülen Yusuf Nazik’i Türkiye’ye getirdiğini duyurdu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda yaralanan bir kişinin daha sonra vefatıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükselmişti. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018’de çıkmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9’u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13’ü ise 10-15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dava, şubatta sonuçlandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı davada, saldırının faili ve planlayıcısı olmakla suçlanan Nasır Eskiocak'ın da arasında bulunduğu 9 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa da 15 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilmişti.

Saldırıların planlayıcısı ve faili suçlamasıyla yargılanan sanık Nasır Eskiocak ile Mehmet Genç, Yusuf Büyükkasım, Ahmet Mansuroğlu, Doğan Özdemir, Süleyman Evet, Ergin Ördek, Fikret Nazik ve Mehmet Kılıç "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek" suçundan 52'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aynı sanıklara 28'i çocuk 130 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 3 bin 900'er yıl, 'terör örgütü faaliyeti kapsamında izinsiz patlayıcı bulundurmak' suçundan 16'şar yıl, 2 kişiyi duyu organları zarar görecek şekilde yaralama suçundan 36'şar yıl, bir kadının çocuk düşürmesine yol açacak şekilde yaralanması suçundan 20 yıl 3'er ay, 3 kişiyi yaralama suçundan 20 yıl 3'er ay, 20 kişiye yönelik basit yaralama suçundan toplam 45'er yıl, mala zarar vermek suçundan bin 206'şar yıl, Reyhanlı'daki Emniyet Müdürlüğü, belediye, PTT ve notere verilen zarar dolayısıyla da kamu malına zarar vermek suçundan 48'er yıl olmak üzere toplam 5 bin 291 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.