T24 LogoT24 Logo
Gündem

Reyhanlı'da hayat normale dönüyor

Mehmet YİRUN- Ferhat DERVİŞOĞLU- Yılmaz BEZGİN/REYHANLI (Hatay), (DHA) - ZEYTİN Dalı Harekatı ile birlikte Suriye'nin Afrin kentindeki teröristler tarafından ateşlenen 52 roketin düştüğü ve 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle zor günler geçiren Hatay'ın Reyha

28 Şubat 2018 16:07

Mehmet YİRUN- Ferhat DERVİŞOĞLU- Yılmaz BEZGİN/REYHANLI (Hatay), (DHA) - ZEYTİN Dalı Harekatı ile birlikte Suriye\'nin Afrin kentindeki teröristler tarafından ateşlenen 52 roketin düştüğü ve 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle zor günler geçiren Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde, hayat normale dönmeye başladı.
Suriye’nin sınır bölgesinde yer alan Hatay’ın Reyhanlı ilçesine, Afrin kırsalındaki teröristler 21 Ocak gününden itibaren birbiri ardına roketli saldırı düzenledi. Günler süren tedirginlikte teröristler tarafından sınır ötesinden atılan 52 roket 4 kişinin ölümüne neden oldu. Endişenin hakim olduğu ilçede yaşayanlar, Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerin sınırdan temizlenmesiyle rahat nefes aldı.
Teröristlerin roket saldırısı nedeniyle bir ay kurulmayan ilçenin Çarşamba pazarı, tekrar kuruldu. Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte endişelerinin sona erdiğini belirten ilçe sakinlerinden Hüseyin Filiz, yaşanan olay nedeniyle Reyhanlı\'dan ayrılanların olduğunu belirterek, “Roketlerin düştüğü zamanlarda çoğu aile çocukların psikolojisi bozulmasın diye Antakya, İskenderun, Adana gibi kentlerdeki yakınlarının yanlarına gittiler. Hayat şimdi normal seviyeye döndü. Aileler tekrar döndüler. Çocukların bir kısmı da bu haftadan itibaren okula başladılar\" dedi.
Teröristlerin roketli saldırılarının engellenmesiyle rahat nefes aldıkların anlatan pazarcı esnafından Fatma Tezcan (58), “Çok şükür iyiyiz. Pazar kuruldu ve hayatımız normale dönmeye başladı\" dedi.
Reyhanlı halkı sakinlerinden Edibe Deliaga (63) ise, teröristleri sınırdan uzaklaştırarak kendilerinin güvenli hissetmelerini sağlayan harekata katılan güvenlik güçlerine sürekli dua ettiklerini ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUN Ferhat DERVİŞOĞLU Yılmaz BEZGİNREYHANLI Hatay DHAZEYTİN Dalı HarekatıSuriye AfrinHatay ReyhanlıSuriyeninHatayın ReyhanlıAfrinOcakGünlerEndişeninZeytin Dalı HarekatıTeröristlerinHüseyin Filiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24