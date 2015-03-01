Reyhanlı'da bomba yüklü iki paket imha edildi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Suriye plakalı bir otomobilin altına bırakılan bombalı 2 paket belirlendi. İçindeki parçalar mıknatısla birbirine tutturulan iki bomba, uzmanlar tarafından kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

Reyhanlı’nın Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde, devriye gezen polis ekipleri bu sabah erken saatlerde bir binanın önünde park edilen Suriye plakalı bir otomobilin altında 2 paket gördü. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda daha polis sevk edildi.

Olası bir patlamaya karşılık çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Bomba imha uzman ekipleri, robot yardımı ile içindeki parçalar mıknatısla birbirine tutturulan iki bombayı kontrollü olarak patlatarak etkisiz hale getirdi. Çevreye dağılan parçalar toplayan uzmanlar inceleme yapmak için Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Özkan ve Müdür Yardımcısı Murat Keleş çalışmaları baştan sona kadar izledi.

Polis bombaların kim ya da kimler tarafından bırakıldığını tespit etmek için kapsamlı soruşturma başlattı.