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Reyhanlı'da aşiretten Türk bayraklı tepeye 300 araçlık konvoyla ziyaret

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Abusultan Baggara aşireti, 300 araçlık konvoyla ve yaklaşık 1000 kişinin katılımı ile sınırın sıfır noktasındaki Davutpaşa Mahallesi'nde, parke taşları ile yapılmış Türk bayrağının bul

03 Mart 2018 17:26

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde Abusultan Baggara aşireti, 300 araçlık konvoyla ve yaklaşık 1000 kişinin katılımı ile sınırın sıfır noktasındaki Davutpaşa Mahallesi\'nde, parke taşları ile yapılmış Türk bayrağının bulunduğu tepeyi ziyaret ederek, Mehmetçik\'e destek verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu\'nun sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için Reyhanlı\'daki Abusultan Baggara aşireti 300 araçlık konvoy ve yaklaşık 1000 kişi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki Davutpaşa Mahallesi\'ne geldi. Araçlardan yükselen Mehter Marşı eşliğinde ve ellerinde \'Barışı tesis etmek için yürütülen Zeytin Dalı Harakâtı\'nda şanlı Türk Ordumuzun yanındayız\' pankartı taşıyan vatandaşlar, \'bayraklı tepe\' olarak anılmaya başlanan ve parke taşları ile yapılmış Türk bayrağının bulunduğu tepeye çıktı. Burada önce İstiklal Marşı okundu, daha sonra da \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" sloganları atıldı.
Tepede, kırmızı beyaz boyalı parke taşlarıyla Türk bayrağı yapan Davutpaşalı çoban Bekir Şanverdi, harekâtın ikinci günü Türk bayrağı ve \'Önce Vatan\' yazısını yapmaya başladığını söyleyerek, \"2 çocuğumuz, 3 gelin ile belediyeden temin ettiğimiz taşları tepeye çıkardık. Çalışmamız 18 gün sürdü. Kendileri küçük ama yürekleri büyük minik çocuklarımın da yardımı ile 150 metrekarelik Türk bayrağını yaptım. Amacımız Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek ve destek vermekti. Türkiye\'nin her yerinden, Hatay\'dan vatandaşlarımız geliyor. Ayrıca sanatçılar da burayı ziyaret ederek desteklerini verdiler\" dedi.
Abusultan Baggara aşireti ileri gelenlerinden Musa Yüksekgönül ise aile olarak Mehmetçik\'e destek için bayraklı tepeye geldikleri belirterek, \"Afrin\'de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah\'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum. Aile bireyleri ve dostlarımızla Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek veriyoruz. Reyhanlılılar olarak bir ve beraberiz, askerimizin ve polisimizin yanındayız. En büyük temennimiz burada sınır güvenliğimizin temin edilmesi anlamında yapılan bu operasyonun bir an önce ve sağlıklı şekilde bitmesi, Suriye halkının huzur bulmasıdır\" diye konuştu.

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