Reyhanlı zanlılarının eylemden önceki telefon konuşmaları...

52 kişinin ölümüyle sonuçlanan Reyhanlı saldırısının faillerinin saldırıdan önce yaptığı konuşma kayıtları ortaya çıktı. MİT'in takibine takılan telefon görüşmeleri, eylemden 18 saat önce emniyete teslim edilmesine rağmen harekete geçilediği öğrenildi. Yayınlanan telefon görüşmelerinden faillerin eyleme hazırlandığı açıkça belli oluyor.



Taraf'tan Hüseyin Özkaya'nın haberine göre, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde meydana gelen ve 52 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında elde edilen son bilgilerde, faillerin saldırı öncesine ait görüşme kayıtları da bulunuyor. Kayıtlardan, faillerin bir saldırı hazırlığı içerisinde oldukları anlaşılıyor. Taraf, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Mehmet Gezer, Nasır Eskiocak, Yusuf Nazik ve diğer Reyhanlı faillerinin 18-24 nisan tarihleri arasında araç ve depo teminine yönelik farklı kişilerle defalarca yaptıkları görüşmeleri belirlediğini ve saldırı düzenleyecek araçların plakalarını dahi tesbit ettiğini ancak Emniyet’e eylemden sadece 18 saat önce bilgi verdiğini ortaya çıkarmıştı. MİT in tesbit etmesine rağmen ilgili birimlerle paylaşmadığı belirtilen o kayıtlardan, Nasır Eskiocak’ın diğer faillerle yaptığı görüşmeler şöyle:



'Boş depo var mı?'

» 18 nisan saat 14:05’te, 0535...6886 nolu GSM kullanıcısı bay şahsa yakınlarında kiralık boş bir depo olup olmadığını sormuştur. Muhatabı ise, “Boş bir deponun olduğunu, yüz yüze konuşmaları gerektiğini” ifade etmiştir.

» 24 nisan saat 13:50’de, Yusuf Nazik ile yaptığı görüşmede, “Önden çekişli bir araba olmadığını, arkadan çekişli arabanın olup olmayacağını merak ettiğini” ifade etmiştir. Yusuf Nazik ise cevaben; “Önden çekişli 2002 model bir arabanın daha iyi olacağını, Mehmet...’i aramasını, kendisinin onunla konuştuğunu ve Mehmet...’in elinde olduğunu söylediğini, yarın (25 nisan) geleceğini” belirtmiştir.

» 24 nisan saat 14:34, 14:57 ve 15:10’da, 0507...5577 nolu GSM kullanıcısı Mehmet... isimli şahısla yaptığı görüşmelerde özetle; “Arkadan çekişli olan arabaya bakmasını, arabayı Antakya’dan değil muhatabının oradan tedarik etmesini, herhangi bir sorun olmadığını, arabanın 2003 model olup olmadığını ve plakasının ne olduğunu merak ettiğini, 42, 34 ve 06 plakalı araçlardan birisine ve 2001 ya da 2002 model araçlara da bakacaklarını, aile arabası şeklinde yeni görünümlü ve yeni kasa bir araç olmasını, 38’lik araç istemediğini, varsa 125’lik veya 100’lük olması gerektiğini, hatta 125’lik önden çekişli kısa bir araç olursa daha iyi olacağını, kendisinde bulunan 100’lük kısa araç gibi olmasını, 125’liği görüp göremeyeceğini merak ettiğini, muhatabının interneti olup olmadığını, gerekirse 100’lük dizel bir araç da olabileceğini, 18 Bin TL’nin pahalı olduğunu, muhatabının ucuz olanı bulmasını ve onu alacaklarını” ifade etmiştir. Mehmet... isimli şahıs ise cevaben; “Kendisinin bulunduğu yerde 2003 model bir aracın ortalama olarak 17-17.500 TL olduğunu ancak kendilerine indirim yapıldığını ve 16 Bin TL’ye bırakılacağını, 42 plakalı bir aracı görmediğini ancak 34 ve 06 plakalı araçlara bakacağını, 38’lik bir araç olduğunu, 100’lük ve 125’lik araçlara bakacağını, 125’lik aracı isterlerse görebileceklerini, internetinin bulunmadığını, aslında 100’lük bir araç bulunduğunu ve fiyatının 18.000 TL olduğunu, 2002- 2003 model araçların 15-16 Bin TL civarına mal olacağını” belirtmiştir.

» 1 mayıs saat 21.22’de, 0537...3572 nolu GSM kullanıcısı bay şahıs ile yaptığı görüşmede özetle; “Nerede ve kaç kişi olduklarını, arabanın yanında kimlerin kaldığını” sorarak, Yusuf... ile konuşmak istediğini” belirtmiştir. Eskiocak devamında, Yusuf ... (Yusuf Nazik olduğu değerlendirilmektedir) ile yaptığı görüşmede; “Muhatabının tek başına gelmesi gerektiğini, (isimlerini belirtmediği) şahısların bugün (1 mayıs) araması durumunda cevap vermemesini, (mahiyetini belirtmediği) şeyi herhangi bir petrol ofisine indirmesini” ifade etmiştir. Yusuf ... ise cevaben; “Üç kişiyle geldiğini, arabanın yanında hiç kimsenin bulunmadığını, (İsmi belirtilmeyen yere) beş kilometre kaldığını” belirtmiştir.

» 1 mayıs saat 21.27 ve 22.01’de, 0530...0231 nolu GSM kullanıcısı bay şahıs ile yaptığı görüşmelerde özetle; “(Mahiyetini belirtmediği) şeyi tellere indirip indirmediğini, arabayı yerinden alıp almayacaklarını, arabanın yanında neden arkadaşlarını bırakmadığını, (ismi belirtilmeyen şahısların) arayıp aramadığını” sormuş, “Kendisine haber vermeden hiçbir şey yapmamasını, arabanın yanında durmasını ve diğer şahısları başka bir arabayla Ankara’ya göndermesini ve gelecek kişilere de bunu söylemesini, iş bittikten sonra petrol ofisinde kalmasını ve oraya geleceğini” ifade etmiştir. Bay şahıs ise cevaben; “(Mahiyeti belirtilmeyen) şeyi yol ayrımında indirdiğini, acele olarak çıktığından dolayı arkadaşlarını da yanına aldığını, (İsmi belirtilmeyen şahsın) yarım saate kadar geleceğini, gelmek üzere olduğunu ve birazdan arabanın yanında olacaklarını” belirtmiştir.

Reyhanlı zanlılarının, saldırı sabahı 07:30 sularında ‘’Minibüse sığmıyor’’, ‘’Bir şekilde sığdır’’ şeklindeki konuşmalarının tespit edildiği ancak MİT Hatay Bölge Müdürlüğü’nün söz konusu görüşmeyi, MİT Merkez ile Emniyet’e saldırı sonrası bildirdiği belirtiliyor.

Saldırıya ilişkin yürütülen çalışmalarda, MİT’in, Nasır Eskiocak’ın irtibatlarından hareketle, olayın içerisinde A.K, A.M. ve Y.B. isimlerinin de bulunduğunu, bir eylemin yapılacağını ve araç alımı dahil bütün bilgileri tesbit edip, ağı ortaya çıkardığına ancak bu bilgileri, Emniyet ve Jandarma ile paylaşmadığına yer verildi.