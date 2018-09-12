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Reyhanlı saldırısının planlayıcısı, Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirildi (4)

TEKRAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısı faili terörist Yusuf Nazik, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

12 Eylül 2018 17:45

TEKRAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Suriye\'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından yakalanarak Türkiye\'ye getirilen Reyhanlı saldırısı faili terörist Yusuf Nazik, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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