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Reyhanlı saldırısının faili Nazik, adliyeye sevk edildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı'daki bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan terörist Yusuf Nazik (34), emniyetteki

24 Eylül 2018 13:39

ANKARA, (DHA)- MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye\'nin Lazkiye kentinde yakalanıp, Türkiye\'ye getirilen, Reyhanlı\'daki bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan terörist Yusuf Nazik (34), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zırhlı araçla adliyeye getirilen Nazik, koşarak adliye binasına götürüldü.

2013 yılında Reyhanlı\'da 53 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, MİT tarafından Suriye\'nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Aranan teröristler listesinin \'mavi\' kategorisinde yer alan Nazik, MİT\'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül\'de Ankara Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazik, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zırhlı araçla adliyeye getirilen Nazik, koşarak bina içine sokuldu.

Görüntü Dökümü: 
-Yusuf Nazik\'in adliyeye getirilmesi 

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM, ANKARA, (DHA)

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