Reyhanlı saldırısının 1 numarası: 5 milyon dolara anlaştım

Suriye'ye kaçmaya çalışırken Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi köyü yakınlarında yakalanan Eskiocak'ın emniyetteki ifadesinde, Reyhanlı ilçesindeki saldırıdan yaklaşık 2 ay önce Y.N. ile Suriye'ye giderek Konya ve Ankara'da bombalı eylem planladığını belirtti. Bu plan kapsamda Konya'da, ardından da Ankara Kocatepe Camisi çevresinde keşif yaparak, fotoğraf çektiğini anlatan Eskiocak'ın, daha sonra Hatay'a gelerek, beraberindeki Y.N. ile Suriyeli Hacı adlı kişinin verdiği parayla araç satın alıp, kaportacıda araçlara gizli bölmeler yaptırdığını ifade etti.

'Saldırıların Reyhanlı'da yapılmasını istendiği söylendi'

Eskiocak, Ankara ve Konya'da eylem yapma hazırlığındayken, nisan ayının sonunda Samandağ ilçesinden deniz yoluyla Suriye'ye geçerek Lazkiye'de Y.N, E.A. ve Hacı isimli Suriyeli ile görüştüğünü ve bu sırada Y.N'nin kendisine "saldırıların Reyhanlı'da yapılmasını istediğini söylediğini" dile getirdi. Bu görüşmenin ardından geldiği Reyhanlı'da patlama yerlerinde inceleme yaptığını kaydeden N.E, şunları kaydetti:

"Saldırılardan 2 gün önce takip edildiğimi fark edince 10 Mayıs günü C.S. ile Lazkiye'ye gittik. Burada Y.N, E.A. ve Hacı isimli Suriyeli ile yeniden görüştük, eylemi ertelemek istediğimi söyledim fakat Hacı bana 2-3 gün içinde eylemi yapmam gerektiğini ve fazla zamanlarının olmadığını söyledi."

'Ödeme Suriye'de yapılacaktı'

N.E, görüşme sonrası yine deniz yoluyla Samandağ'a döndüğünü ve Harbiye'de araçları teslim aldıklarını, bu süreçte kendisinden para talep eden kişilere de eylemden sonra ödemenin Suriye'de yapılacağını söylediğini anlattı. Daha sonra bombaların yüklü olduğu araçların D.Ö. ve arkadaşı tarafından Reyhanlı'ya götürüldüğünü söyleyen N.E, olayın olduğu gün ise alınan yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle Suriye'ye kaçamadığını, geceyi A.E'nin evinde geçirdiğini, ilerleyen günlerde ise Suriye'ye geçmek için gittiği Güveççi köyü sınırında yakalandığını ifade etti.

'Beşar Esad ile görüşmüştü'

Reyhanlı'daki bombalı saldırılar için Hacı isimli Suriyeli ile 5 milyon dolara anlaştığını anlatan N.E, ifadesinde şunları belirtti:

"Hacı'nın zengin biri olduğunu Y.N'den öğrendim. Daha önce de Y.N. ile Suriye'deyken Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın amcasının oğlu Halil Esad'ın yanına gittik ancak kendisiyle görüşmedim ancak Y.N. Halil Esad'ın yanına sürekli gidiyordu. Bir keresinde de Beşşar Esad ile görüşmüştü. Bu görüşmenin amacı da daha önce Reyhanlı sınırına muhaliflerden kaçarak gelen Esad yanlısı askerleri buradan alarak Yayladağı ve Samandağ ilçesinden Lazkiye'ye gitmelerine yardımcı olmaktı."