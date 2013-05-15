Reyhanlı saldırısını protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırıları protesto için ODTÜ’den Dışişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. ODTÜ yerleşkesinde toplanan bir grup, sloganlar eşliğinde Dışişleri Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti. Yerleşke çıkışında barikat oluşturan güvenlik güçleri, yürüyüşün izinsiz olduğu uyarısında bulunarak, gruptan dağılmasını istedi.

İkazlara rağmen dağılmayan grup, yerleşke çıkışında bir süre oturma eylemi yaptı. Bu sırada gruptan bazı kişiler, polis barikatını aşarak Eskişehir yoluna doğru koşmaya başladı. Bunun üzerine güvenlik güçleri, gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Müdahalenin ardından protestocuların bazıları yerleşkeye bazıları ise Eskişehir yoluna doğru kaçtı. Polis ile göstericiler arasındaki kovalamaca sürüyor.