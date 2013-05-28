Reyhanlı saldırısını plandığı iddia edilen Ebu Firas ve CHP heyeti bir arada

Başbakan Erdoğan grup toplantısında Reyhanlı’daki saldırının, mülteci kamplarının bombalanması ve muhalif liderlerin kaçırılması planlarının başaktörünün CHP heyetine Şam'da rehberlik eden Ebu Firas olduğunu açıkladı. Başbakan Erdoğan Ebu Firas'ın CHP heyetinin Esad ile yaptığı toplantıya da katıldığını dile getirdi.

İşte o toplantının fotoğrafı:





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Hasan Akgöl başkanlığındaki heyet, Suriye’nin başkenti Şam’da, Beşşar Esed ile bir araya geldi. Görüşmede Reyhanlı’daki saldırının, mülteci kamplarının bombalanmasının ve muhalif liderlerin kaçırılması eylemlerinin başaktörü olduğu iddia edilen Ebu Firas da vardı.

CHP'li bir heyet 7 Mart'ta Şam'da Beşar Esad'ı ziyaret etmişti. Ziyaretle ilgili şaşırtan eden ayrıntı yaklaşık olarak 3 ay sonra ortaya çıktı. CHP’lilerin “bizi sadece taksiyle Şam’a götürdü” dedikleri Mahmut K.’nın “Görüşmeyi Şam’daki ortağım Anas Asalıeh ayarladı” dediği muhaberat görevlisi Ebu Firas’ın CHP heyetiyle Beşar Esad arasındaki görümeye de bizzat katıldığı ortaya çıktı. CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın baş başa görüşmesini ayarlayan Ebu Firas’ın, CHP Milletvekilleri Hasan Akgöl, Mevlut Dudu, Şafak Pavey ve Aytuğ Atıcı’nın Esad’la yaptıkları görüşmede de hazır bulunduğu fotoğraflarla belgelendi.

CHP Hatay milletvekilleri Hasan Akgöl, Mevlüt Dudu, İstanbul milletvekili Şafak Pavey ve Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı’nın Esad’la görüştükleri sırada Aytuğ Atıcı’nın hemen sağ tarafında oturan bir kişinin kimliği ziyaretle ilgili en dikkat çekici ayrıntı oldu. Ziyareti organize eden ismin de aynı kişi olduğu da iddialar arasında.

Bugüne kadar o kişinin kimliği saklı kalırken, iddialara göre o kişi Anas Asalıeh. Ebu Firas kod adlı Asalieh’ın, organizasyonu yaptığı toplantılara bizzat katıldığı da ortaya çıktı.

Ebu Firas olarak bilinene Anas Asalıeh'in Reyhanlı’daki saldırının, mülteci kamplarının bombalanmasının ve muhalif liderlerin kaçırılması eylemlerinin başaktörü olduğu iddia ediliyor.

Arınç açıklama yaptı

Dünkü Bakanlar Kurulu toplantının ardından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yaptığı açıklamada bu konuya da değindi.

Arınç şunları söyledi: "Sayın Başbakanımızın CHP heyetini Suriye’ye götürenlerle, saldırıyı gerçekleştirenlerin aynı kişiler olduğuna dair geçtiğimiz günlerde il başkanları toplantısındaydı zannediyorum bir açıklaması oldu. Buna karşın Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz'ın da 'Evet bu doğrudur, bizi oraya götürenler aslında Türkiye'den Suriye'ye gitmek isteyenlere yardım yapan veya bir şirket olarak adeta bir turizm görevi yapan kişilerdir. Biz onların kim olduğunu bilemezdik' şeklindeki açıklamaları da dolaylı bir ikrarı içinde taşımaktadır. Ancak bu olay, yani bu kişilerin hangi olayla bağlantısı olduğu konusu Reyhanlı saldırısıyla değil, daha çok Apaydın Kampı’na düzenlenebilecek bir saldırının önlenmesi ve olayın faillerinin yakalanmasıyla ilgilidir. Belki bundan yeterince haberdar değilsiniz, olmayabilirsiniz ama Apaydın Kampı’na da maalesef bir saldırı düşünülmüş ve oradaki sığınmacılara karşı bir hareket planlanmıştır. Bununla ilgili soruşturma devam etmektedir. O saldırıyı planlayanların içerisinde CHP heyetini Esed ile buluşturmaya götüren kişilerin olduğu da bilinmektedir. Ancak soruşturmanın gizliliği esastır. Zannediyorum bittiğinde ve yargı süreci başlandığında bu kişiler hem takma kod adlarıyla hem de bizzat öz isimleriyle hepinizin bilgisine tekrar sunulmuş olacaktır."