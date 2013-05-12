Reyhanlı saldırısına siyasiler ve dünyadan tepki yağdı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı'daki patlamalarla ilgili “Özellikle çözüm süreci diye ülkemizde yeni bir dönemi başlattık ve bu yeni dönemi hazmedemeyenler, ülkemizdeki bu özgürlük havasının teneffüs edilmesine ne yazık ki olumlu bakamayanlar, bu tür eylemler içerisine girebilir” dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de “Provokasyonlara karşı uyanık ve dikkatli olunması gerekiyor” diye konuştu.

Erdoğan, Beşiktaş'taki Shangri-La Bosphors Otel'in açılışının ardından gazetecilerin Reyhanlı'daki patlamalara ilişkin soruları üzerine şöyle konuştu:

“Şu anda gerek Hatay Valim gerekse oradaki tüm istihbarat birimlerimiz, olayın kimler tarafından yapıldığı üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Ben buradan tüm Reyhanlı'daki kardeşlerime şu mesajı göndermek istiyorum. Bu süreç hassas bir süreç. Özellikle çözüm süreci diye ülkemizde yeni bir dönemi başlattık ve bu yeni dönemi hazmedemeyenler, ülkemizdeki bu özgürlük havasının teneffüs edilmesine ne yazık ki olumlu bakamayanlar, bu tür eylemler içerisine girebilir.”

‘Sabırlı olacağız’

Erdoğan, Hatay'ın Suriye sınırında ve hassasiyetleri olan bir il olduğuna işaret ederek, “Buradaki hassasiyetleri kaşımak suretiyle de bu tür adımlar atılabilir. Bildiğiniz gibi burada da 20-25 bin Suriyeli sığınmacı kamplarımızda yaşıyor veya oralardan gelip şu anda bizim misafirimiz durumunda olanlar var. Bunları hazmedememek gibi bir süreç de olabilir. Bunu gerekçe göstererek de orada bu havayı tahrik etmek isteyenler olabilir. Bu konularda da çok çok dikkatli olmamız lazım. Çok çok hassas olmamız gerekir diye düşünüyorum” diye konuştu.

Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Erdoğan, "Sabırlı olacağız ve bu süreci inşallah aşacağız. Şu anda gerek Hatay milletvekili olan Adalet Bakanım gerek İçişleri Bakanım gerekse Sağlık Bakanım, onlar da hareket halindeler. Biz de burada arkadaşlarımızla değerlendirme halindeyiz. Biz de buradan süreci takip edeceğiz" dedi.

Erdoğan, "Bombalı iki araç olduğu söyleniyor. Patlamanın nedenine ilişkin net bilgi var mı?" sorusuna, “Şu anda net bir şey yok, çünkü durum orada biraz karışık. Netleştikçe arkadaşlarımız gereken açıklamaları yapacak” yanıtını verdi.

Başbakan Erdoğan, "Şu anda 20 kadar ölümüz var" dedi. Ancak Başbakan'ın açıkladığı ölü sayısı ilerleyen dakikalar artarak, 40'a ulaştı.

Gül: Provokasyonlara karşı dikkatli olalım

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki patlamalara ilişkin "provokasyonlara karşı uyanık ve dikkatli olunması" konusunda uyarıda bulundu.

Davutoğlu: Türkiye’nin açık kapı politikası devam edecek

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Reyhanlı’daki saldırının ardından şu anda NATO’ya başvurma ihtiyacı olmadığını belirterek, “Başbakan ve İçişleri Bakanı ile konuştuk ama bir araya geldikten sonra atılacak adımları belirleriz” değerlendirmesinde bulundu.

Davutoğlu, Almanya ziyareti kapsamında bir grup diplomasi muhabirleriyle Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği rezidansında bir araya geldi. Davutoğlu, Hatay’da yaşanan saldırıya ilişkin şu mesajları verdi:

“Suriye’deki olayları Türkiye içine yansıtmak isteyen provokatif olaylar yaşandı geçmişte. Türkiye her türlü tedbiri alma hakkına sahiptir. Gerilimin bölgedeki gelişmelerle Türkiye’ye yansıması söz konusu değildir. Olay mülteciler tarafından yapılmış, Türkiye yanlış politika izlemiş gibi göstermeye çalışanlar açıkça söyleyeyim insanlık suçu işliyorlar. Halkımızı savunmasız mültecilere karşı kışkırtmak isteyenler belli mihraplara hizmet ediyor.

Bu suçu işleyen kimse hesabını verir. Kim olursa olsun. Ne gerekçeyle olursa olsun. Türkiye’yi bu meselede taraf haline getirmeye çalışanlar oldu. Biz Suriye halkına destek verdik ama bu mesele Suriye Türkiye arasında başlamadı. Suriye halkı ve onlara zulüm uygulayan rejim arasında başladı. Cilvegözü bomba saldırısında suçlular tespit edildi, bulundu, getirildi. Hiçbir şey karşılıksız kalmadı. Bu olayın da sorumluları yakalanır. İçerideyse ve dış irtibatlıysa yine yakalanır. Türkiye’nin açık kapı politikası devam edecek.

İran, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları saldırının ardından aradı. Suriye rejiminin yanında olanları her zaman uyardık. İnsanlık katliamını yapanlarla aynı safta olmayın diye. Bundan sonra da uyarmaya devam edeceğiz.

Reyhanlı gibi olaylar adil ve acil çözümün biran evvel gerçekleşmesi konusunu ortaya koyar. Bundan sonra bu temaslar ve diplomatik baskımız artarak devam edecek. Türkiye, mülteciler bakımından yapmamız gerekenlerle bir yük üstlendi. Kimse bir de terör ve güvenlik riski üstlenmemizi beklememeli.

Suriye’de halka kimyasal silah uygulandığına dair araştırmalar sürüyor. Daha testler tamamlanmadı. Türkiye dışında ek testler yapılacak.”

Genelkurmay'dan Reyhanlı açıklaması

Genelkurmay Başkanlığından Reyhanlı'daki patlamalara ilişkin yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış, vicdanı kararmış, gözünü kan bürümüş odaklarca masum kişilere yönelik yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bugün Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen, insanlıktan nasibini almamış, vicdanı kararmış, gözünü kan bürümüş odaklar tarafından masum kişilere yönelik olarak yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aile yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”

Kılıçdaroğlu'ndan Hatay'a çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Hatay Reyhanlı'daki patlamayla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada “Toplumumuzu derinden sarsan ve hepimizin yüreğini dağlayan bu insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyorum ve lanetliyorum. Başta Reyhanlı ve Hatay’da yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm halkımızı soğukkanlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Yaşanan olayları kaygı ve üzüntüyle izlediğini belirten Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

“Hatay Reyhanlı’da çok sayıda vatandaşımızın hayatlarının kaybına, bazıları ağır, birçok vatandaşımızın da yaralanmasına yol açan olayları derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Reyhanlı’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine, yakınlarına, hemşehrilerine ve bütün Türkiye’ye başsağlığı ile sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Toplumumuzu derinden sarsan ve hepimizin yüreğini dağlayan bu insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyorum ve lanetliyorum. Başta Reyhanlı ve Hatay’da yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm halkımızı soğukkanlı olmaya davet ediyorum."

‘Türkiye güçlü ve dirençlidir’

Türkiye'nin güçlü ve dirençli olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Biz CHP olarak Reyhanlılılara yönelik saldırıyı, patlamaları yerinde inceleyecek, resmi açıklamaları da dikkate alarak değerlendireceğiz. Hükümeti elindeki güç ve imkanların tamamını kullanarak bu saldırıyı bütün yönleriyle en kısa zamanda aydınlatmaya ve halkımızın güven ve huzuru için, iç ve dış politikalarını gözden geçirerek gereken bütün önlemleri almaya, bu önlemleri derhal hayata geçirmeye çağırıyorum. Hiç kuşku yok ki, Türkiye büyük ve güçlü bir ülke, halkımız vakur ve dirençlidir. Dün bütün koşullarda birliğimizi ve beraberliğimizi nasıl koruduysak, bugün de bazı sorumsuz, bozguncu tutum ve arayışlara rağmen dimdik ayakta durarak, dayanışma içinde bu olayların da üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

Bahçeli: Sınırlarımız alt üst olmuş durumda

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamalarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli: "Özellikle sınır güvenliğimiz alt üst olmuş durumdadır. Türkiye sınırlarından kaynaklanan çok ciddi bir tehdidin altındadır. Sınır bölgelerinde yaşayan kardeşlerimiz, korku ve panik içindedir" dedi.

Patlamaların sorumlusunun AKP hükümeti olduğunu belirten Bahçeli, “Ülkemiz AKP ile birlikte, belirsizliğin, bilinmezliğin ve bunalımın her türüne sahne olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları çiğnenmekte ve kontrolsüz gelişmeler peşi sıra cereyan etmektedir. Özellikle sınır güvenliğimiz alt üst olmuş durumdadır. Gerek bölücü terör örgütü militanlarının sözde geri çekilmesi sürecinde yaşanan pespayelikler, gerekse de Suriye politikasından kaynaklanan yanlış ve ihmaller sınırlarımızı anlamsızlığa ve şaibelere terk etmiş bulunmaktadır. Bu gelişmeler hukuksuzluğun, kural tanımazlığın ve acziyetin iktidar zihniyetini nasıl tesir ve kontrol altına aldığını göstermesi bakımından oldukça kayda değerdir. Bir tarafta eli silahlı ve kanlı PKK militanları sınırlarımızda at koştururken, diğer yanda Suriye menşeli provokasyon ve saldırılar gittikçe artış göstermektedir. Bu itibarla, Türkiye maalesef ağır bir sürece kıstırılmış ve hareketsiz bırakılmıştır" dedi.

‘Sınırlarımızdaki ibretlik vaka’

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Belediye Binası yakınında meydana gelen patlama ile birlikte sınır güvenliğinin ortadan kalktığını ifade eden Bahçeli, "Sınırlarımızdaki vahşetin, kaos dalgasının ve sancılı hadiselerin seyri bakımından ibretlik bir vaka olmuştur. Bu vesileyle ebediyete intikal eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine ve Reyhanlılı vatandaşlarımıza başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Reyhanlı’yı kana bulayan canilerin bulunması, azmettiricilerinin tespit edilmesi acilen sağlanmalı, benzeri hadiselerin tekrarlanmaması için tüm tedbirlerin alınması bir an önce temin edilmelidir.11 Şubat 2013 günü, Cilvegözü sınır kapısında yaşanan bombalı saldırıdan sonra şimdi de bu olayın vuku bulması sınır hattımızın tesadüflere, saldırganların keyfine bırakıldığına dair çok güçlü bir karine teşkil etmiştir” dedi.

‘Sınırdakiler korku ve panik içinde’

Bu olayla birlikte sınır bölgelerinde yaşayanların korku ve panik içinde olduklarını söyleyen Bahçeli şöyle devam etti:

“Sınır bölgelerinde yaşayan kardeşlerimiz, korku ve panik içindedir. Suriye’den gelen sığınmacıların neden olduğu olayların ve taraf oldukları anlaşmazlıkların hacminde gözle görülür bir yükseliş söz konusudur. Nitekim sınır il ve ilçelerimizdeki gerginlik hızla tırmanmakta, kavga ve şiddet ortamı her geçen gün genişlemektedir. Hükümetin, küresel hesap ve planların hizmetine olacak şekilde tercih ettiği Suriye politikası vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini zedelemekte, hırpalamakta ve heba etmektedir. Başbakan Erdoğan'ın, Esad'a yönelik nefret söylemi, Şam yönetimini hedefine alan tahrikleri ülkemize saldırı ve kışkırtma olarak geri dönmektedir.”

‘Türkiye çok ciddi tehdit altında’

Türkiye'nin ciddi bir tehdit altında olduğunu kaydeden Bahçeli, "Tüm gelişmeler göstermiştir ki, Türkiye sınırlarından kaynaklanan çok ciddi bir tehdidin altındadır. Ayrıca Suriyeli muhaliflere verilen imtiyazlar, yapılan yardımlar ve sağlanan destekler komşu coğrafyalardaki yangının sınırlarımıza doğru yayılmasına müsait bir zemin açmıştır. Başbakan Erdoğan’ın Suriye’yi kapsamına alan savaş dili, ABD'nin dikkatini çekmek maksadıyla uçuşa yasak bölge oluşturma teklifi ve Şam yönetimine gözdağı veren konuşmaları ülkemizi kirli ve kanlı bir girdaba sevk etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, sınırlarımızda Suriye ve bölücü örgüt merkezli kabul edilemez hadiseleri titizlikle izlemekte ve hükümeti milletimizin lehine ve menfaatine uygun davranmaya davet etmektedir" şeklinde konuştu.

NATO saldırıyı kınadı

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Hatay'da meydana gelen patlamaları kınadığını duyurdu.

NATO'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada Rasmussen'in, "Hatay'da meydana gelen ölüm ve yaralanmalara neden olan ölümcül saldırıları kınıyoruz. Ölenlerin yakınlarına derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Türkiye halkı ve yetkilileriyle dayanışma içinde olacağız." sözlerine yer verdi.

ABD ve İran'dan Reyhanlı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD olarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırıları kınadıklarını belirterek, "Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadesini kullandı.

Kerry, Reyhanlı'daki patlamalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

ABD olarak Reyhanlı'da arabaların patlatılmasıyla yapılan saldırıları kınadıklarını belirten Kerry, şunları kaydetti:

“Türkiye ile ne kadar yakın ortaklığımız bulunduğu ve son üç ayda Dışişleri Bakanı olarak benim çalışmalarımın merkezinde Türkiye'nin ne kadar hayati bir muhatap olduğu göz önüne alındığında, bu korkunç haber hepimizi, özellikle kişisel olarak en derinden etkiledi. Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."

Kerry, kurbanların ailelerine başsağlığı dileyerek, tüm düşüncelerinin yaralılarla birlikte olduğunu kaydetti.

ABD Büyükelçiliği: ABD Türk halkının yanında

Büyükelçilik’ten yapılan açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri adına, Reyhanlı’da meydana gelen kanlı saldırıda hayatını kaybeden onlarca kişinin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi gönderiyorum. Hayatların trajik kaybının yasını tutarken, yaralıların da en kısa sürede sağlıklarına kavuşması için dua ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, bugün gerçekleşen hain saldırıyı kuvvetli şekilde kınamakta ve bu suçu işleyenleri belirlemek ve yargı önüne getirmek için Türk halkının ve Hükümetinin yanında yer almaktadır” denildi.

İran: Vahşice bir terör cinayeti

İran Büyükelçiliği, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydan gelen patlamaların “vahşi bir terör cinayeti” olduğunu bildirdi.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Asya ve Pasifikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Seyed Abbas Araghchi, olayla ilgili olarak, “Sivil insanları hedef alan böyle bir cinayet dünyanın neresinde olursa olsun kınanmaya mahkumdur. Terörizm ile mücadele, tüm ülkelerin ortak görevidir. Olayda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.