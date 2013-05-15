Reyhanlı saldırganları, araştırma için Kocatepe'yi gezmiş, fotoğraf çekmiş!

51 kişinin öldüğü Reyhanlı katliamının saldırganlarının sorgusu tamamlandı. Zanlılar sorgularında her şeyi itiraf etti. "Öncelikli hedefleri Ankara Kocatepe Camii'ydi" iddialarını doğrulayan zanlılardan Türk vatandaşı olan Ahmet M. olayı şöyle anlattı: 'Yolumuzun üstü olduğu için Konya'ya uğradık. Konya Selçuklu'daki Kule Plaza'nın otoparkında ve çevresinde keşif çalışması yaptık. Sonra da asıl hedefimiz olan Ankara'ya vardık.'



'Camiinin içini gezdik, fotoğraf çektirdik'



Yeni Şafak'ın haberine göre; Ahmet M, ifadesinde şunları söyledi: 'Tam güzergahı hatırlamıyorum ama gitmek istediğimiz yer olan Kocatepe Camii'nin yerini sorarak bulduk. Aracımızı caminin altındaki otoparka koyduktan sonra caminin içini gezdik, fotoğraf çektirdik. Ardından caminin altındaki alışveriş merkezini gezdik. Sanırım bir kaç saat geçmiş olması lazım.'



'Test yaptık'



Kocatepe'nin bulunduğu bölgede keşif yaptıktan sonra Konya istikametine doğru hareket ettiklerini söyleyen iştirakçi Ahmet M, '15-20 kilometre Konya istikametine doğru gittikten sonra Kocatepe'yi kimseye sormadan tekrar bulup bulamayacağımızı anlamak için test yaptık. Geri döndük. Tekrar caminin etrafında bir kaç tur attıktan sonra Hatay'a geldik' diye ifade verdi.



'Araç başı bin 1500 TL'y anlaştık'



Saldırıda kullanılan araçlara gizli bölme yaptığı için gözaltına alınan Mehmet G. ise ifadesinde, Nasır E. ve Yusuf B'nin 1 ay önce kendisine gelerek kaçakçılıkta kullanılmak üzere viski koymak için 2 adet 100'lük ek yakıt deposu yapmasını istediklerini söyledi. 'Depoları yapmayı kabul ettim' diyen Mehmet G, 'Araç başı bin 500 TL'ye anlaştık. Plakasız gelen 100'lük 'Ford Transit' marka iki araca 3 bin TL karşılığında zula olarak tabir edilen depoları yaptım ve ekledim' dedi.

Gözaltındaki depo sahibi Nasrettin H. ifadesinde şunları anlattı: 'Harbiye'deki depomu Mehmet K. ve Mehmet G. isimli şahıslara mayıs ayında kiraladım. Yıllık 2 bin 400 TL karşılığında anlaştık. Ve yanlış hatırlamıyorsa mayıs ayının ilk günlerinde bu iki kişi depoların kilitlerini değiştirdi.'



Samandağ Harbiye arasında mekik



Gözaltındaki şahısların bombanın geldiği Samandağ ve araçlara yüklendiği Harbiye arasındaki ulaşımını sağlayan kişinin Ergin Ö ise ifadesinde '11 Mayıs günü Nasır E'yi Harbiye'den alarak Samandağ'a götürdüm. Meydan Köyü'ne onu bıraktıktan sonra, Nasır E., bana öğleden sonra yanına birisinin geleceğini söyledi. Benden bu kişiyi Harbiye'ye bırakmamı istedi. 12 Mayıs günü ise aynı şahsı Harbiye'den alarak Samandağ'a getirmemi söyledi. Ben de söylediği gibi 12 Mayıs'ta Doğan Ö. ile birlikte 3 kişiyi alarak Samandağ'a götürdüm' dedi. Öte yandan patlamanın ardından Suriye'ye kaçan 3 şahsın kayıtlı örgütsel bağlantılarının bulunmamasından dolayı dikkat çekmedikleri belirtildi.