Reyhanlı istihbarat evrağını sızdıran er Kalı'ya 'devlet sırrı' suçlaması

Reyhanlı saldırısına dair istihbaratın saldırıdan günler önce alındığını ortaya çıkaran, Radhack'in paylaştığı istihbarah evrakını sızdıran Er Utku Kalı'ya "devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken belgeleri paylaşmak” suçlamasıyla dava açılması bekleniyor. Kalı’nın tutukluğu için yapılan itirazlar “kaçma şüphesi ve askeri disiplinin bozulacağı” gerekçesiyle reddediliyor.

'İşkence yapıldı'

İsmail Saymaz'ın Radikal gezetesindeki haberine göre, er Kalı’nın gözaltına alındıktan sonra üstleri tarafından sorguda, işlediği iddia edilen suçu itiraf etmesi için tokatlanıp boğazının sıkıldığı, karnına vurulduğu, küfür ve hakarete maruz kaldığı ortaya çıktı. Sağlık raporları da “dayak” iddiasını doğruluyor. Kalı’nın ablası ve avukatı Ceren Kalı, jandarmalar hakkında işkence iddiasıyla şikayetçi oldu.

Amasya ’daki askerlik görevini yapan er Utku Kalı’nın Reyhanlı saldırısından sonra bir askeri istihbarat notunu Rechack’e sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alındığı 22 Mayıs’ta üstleri tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Avukatı Ceren Kalı’nın, işkence ve kötü muamele iddiasıyla jandarma yetkilileri hakkında yaptığı suç duyurusuna göre, er Kalı’nın ilk sorgusu savcılık bilgisi dışında Amasya E Tipi Cezaevi Jandrama Karakolu odasında yapıldı. Sorguda Kalı’ya, “Bu işi para için mi yaptın?”, “Suratına ne oldu, kanın mı çekildi” diye soruldu. Ailesiyle ilgili kişisel bilgileri yöneltilerek, baskı altına alındı.

Dayak ve küfür

Kalı’nın “Ben yapmadım” demesi üzerine Tokat’tan gelen bir başçavuş tarafından defalarca tokatlandı, boğazını sıkıldı, iteklenerek duvara çarpıldı, karın boşluğuna vuruldu. Dayak sırasında “Senin a... k... o... ç...”, “Hapislerde çürüyeceksin”, “Vatan haini, devlet düşmanı p...”, “Seni öldüreceğim lan p...”, “Demek bir ablan var ha” diye küfredildi. İddiaya göre bir odada tutulan ve sandalyede uyumak zorunda bırakılan Kalı’ya yemek, su ve sigara verilmedi. Sivas Numune Hastanesi’nin 23-24 Mayıs tarihli giriş çıkış raporları da bu bulguları doğruladı. Raporlara göre, Kalı’nın “sol kürek kemiğinde bir santimetrelik kızarıklık, boyun sol ön yüzde üç santimetrelik kırmızı lezyon” saptandı.

TCK 327: 3-8 yıl hapis

Öte yandan, 24 Mayıs’tan beri Sivas’taki Temeltepe Kışlası askeri cezaevinde tutulan Kalı hakkında “Yasaklanan bilgileri temin ve açıklama” şeklinde iki suçtan soruşturma yürütülüyor. Bu arada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın, bu belgelerin gizli olup olmadığını Jandarma Genel Komutanlığı’na sorduğu ortaya çıktı. Gönderilen yanıtta “belge içindeki bilgilerin devletin güvenliği, iç ya da dış siyasal yararları bakımından ve niteliği açısından gizli kalması gereken bilgiler” olduğu belirtildi. Bu durumda Kalı’nın TCK’da “devlet sırlarına karşı suçla ve casusluk” başlığı altında düzenlenen 327. maddeye göre, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanabileceği ifade ediliyor. Bu arada, Kalı’nın tutukluğu için yapılan itirazlar “kaçma şüphesi ve askeri disiplinin bozulacağı” gerekçesiyle reddediliyor.