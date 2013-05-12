Reyhanlı haberlerine yayın yasağı getirildi!

Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi, ilçede dün meydana gelen ve 43 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarla ilgili yayın yasağı kararı aldı.

Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede meydana gelen patlamalar sonrasında görsel, yazılı ve internet yayın organlarında, delil niteliğinde bulunan olay yerinin, yaralı ve ölülerin görüntülerinin yayımlandığının tespit edildiğini belirterek, yayın yasağı getirilmesi talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi, yayın yasağı kararı aldı.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

"Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığının talebinin kabulü ile, Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ve pek çok kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili söz konusu soruşturmaya ilişkin dosya ve soruşturma kapsamı içinde kalan olay yerinde ve olayda ölen ve yaralananlara ilişkin, olay içeriğine ilişkin her türlü sesli, görüntülü ve yazılı ve görsel medyadaki yayınlar ile internet ortamındaki bu kapsamdaki bilgilerin CMK madde 153 ve diğer maddeleri gereğince yayınlanmasının ve gösterilmesinin yasaklanmasına karar verildi."