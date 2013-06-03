Reyhanlı esnafına kredi desteği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Reyhanlı’daki terör saldırısında zarar gören esnafa, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 100 bin lira üst limitli acil destek kredisi verileceğini bildirdi.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Reyhanlı'da, 11 Mayıs'ta yaşanan bombalı terör saldırısında 51 vatandaşın vefat ettiğini, 146 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Saldırıda 800’e yakın işletmenin zarar gördüğünü belirten Ergün, ''KOSGEB olarak doğal afetler, terör gibi durumlardan etkilenen işletmelere verdiğimiz 100 bin lira üst limitli acil destek kredisini bu kez Reyhanlı esnafımız için devreye sokuyoruz'' ifadesini kullandı.

Kredinin vadesinin 36 ay olduğunu ve ilk 12 ayı ödemesiz, geri kalanı ise 3'er aylık eşit taksitler halinde ödeneceğini kaydeden Ergün, kredinin faizinin tamamının KOSGEB tarafından karşılanacacağını duyurdu.



Toplam 80 milyon lira kredi desteği



Her bir işletme için kullandıracakları 100 bin liralık kredinin azami faiz tutarının 18 bin lira olduğunu belirten Ergün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Bu kapsamda, Reyhanlı’da işyeri zarar gören 800’e yakın esnaf-sanatkarlar ile KOBİ’lerin KOSGEB Veri Tabanı'na kaydını yaptırması, patlamada zarar gördüğünü ilgili resmi makamlardan belgelemesi ve banka tarafından da kredibil bulunması halinde işletme başına 100 bin lira kredi kullandırılacaktır.

KOSGEB, Reyhanlı ilçesinde işyeri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ'lere yaklaşık olarak 80 milyon lira kredi kullandıracak olup; vereceği diğer desteklerle söz konusu miktarın 85 milyon lira olması planlanmaktadır.

Bankalardan kredi almakta teminat sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ'ler için Kredi Garanti Fonu AŞ (KGF) de bu süreçte devrede olacaktır. Teminat sıkıntısı yaşayan işletmelerimiz, diğer kredi faiz desteği modellerinde olduğu gibi bu modelde de KGF’den yararlanabileceklerdir.''

Acil destek kredisi ile işyerleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ’lerin en kısa sürede toparlanmasını amaçladıklarına işaret eden Ergün, acil destek programının sıkıntılı dönemden geçen söz konusu meslek grubu ve işletmelerin yaralarını saracağına inandığını bildirdi.

Bakan Ergün, KOSGEB Veri Tabanı'na kayıtlı işletmelerin, anlaşma yapılan bankaların şubelerinden herhangi biri aracılığı ile başvuru yapabileceklerine dikkati çekerek, krediden yararlanmak isteyenlerin "bir an önce" KOSGEB Veri Tabanı'na kayıt yaptırıp bankalara başvurmaları gerektiğini vurguladı. Ergün, başvurularla ilgili ayrıntılı bilgilere, KOSGEB’in resmi internet sayfası www.kosgeb.gov.tr adresinden ve 444 1 567 KOSGEB Çağrı Merkezi'nden ulaşılabileceğini kaydetti.