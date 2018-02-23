Reyhanlı davasında sanık Nasır Eskiocak'a 53 kez müebbet hapis cezası

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki bombalı saldırıya ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, saldırının faili ve planlayıcısı olduğu suçlamasıyla yargılanan bir numaralı sanık Nasır Eskiocak'a 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

9 sanık hakkında 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 11 sanık hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "suçluyu kayırmak" suçlarından 20'şer yıla, iki sanık hakkında da "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.