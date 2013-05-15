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Şanverdi: Suriyelilere karşı öfke oluştu ama linç girişimi yok

Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, 'Suriyelilerin linç edilerek öldürüldüğü iddiasına ise doğru değil' dedi

15 Mayıs 2013 17:30

Patlamaların ardından Reyhanlı'da Suriyeli mültecilere yönelik darp ve linç girişimleri olduğuna yönelik iddialara yönelik olarak Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi açıklamalarda bulunarak, "Saldırıdan sonra da araçlar tahrip edildi ama bir linç girişimi ya da bu nedenle ölen bir Suriyeli olmadı" dedi.

Radikal gazetesinden Fatih Yağmur'un haberine göre, Hastanedeki ölü sayısını 52 olarak verilen Şanverdi,  “Devlet hastanesinde asılan liste 52 cenaze içinde yer alan kimliği teşhis edilemeyenlere ait. Ailelerin başvurusu vardı yedi kişinin kimliği tespit edilememişti. Dün gece geç saatlerde son altı kişinin cenazenin kimliği tespit edildi. Gün içinde ailelere haber verilecek ve defin işlemleri gerçekleştirilecek. Şu an için kimliği tespit edilemeyen bir cenazemiz var. Adli Tıp’ta işlemler devam ediyor. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısı 52 , bunun üzerinde rakam yok. Suriyelilerin linç edilerek öldürüldüğü iddiasına ise doğru değil. Hastane ile de görüştüm bu bilgiyi doğrulamıyorlar. Kabul ediyorum Suriyelilere karşı bir tepki ve öfke oluştu . Saldırıdan sonra da araçlar tahrip edildi ama bir linç girişimi ya da bu nedenle ölen bir Suriyeli olmadı“ dedi.

 

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