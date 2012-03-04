Reyhan Baydemir: Evde tek kelime Türkçe konuşulmaz

T24 - İnsan hakları aktivisti ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in eşi Reyhan Yalçındağ Baydemir, iki çocuğunun Kürtçeyi unutmaması için çalıştıklarını söylerken "Çocukların hafızası devletle nasıl barışacak" diye sordu.

Radikal gazetesinden Ezgi Başaran'ın "Çocukların hafızası nasıl barışacak?" başlığıyla yayımlanan (4 Mart 2012) söyleşisi şöyle:

Çocukların hafızası nasıl barışacak?