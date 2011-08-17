-Reyes'ten Arda Turan yorumu MADRİD (A.A) - 17.08.2011 - Atletico Madrid'in İspanyol futbolcularından Jose Antonio Reyes, yeni takım arkadaşı Arda Turan ile ilgili, ''Nasıl biri henüz bilmiyorum ama gerçekten çok kaliteli bir futbolcu'' dedi. Cadenaser radyosunda ''El Larguero'' adlı ünlü bir spor programına konuk olan Reyes, ''Arda, çok büyük beklenti yarattı. Türk basını yakın takipte. Nasıl biri?'' yönündeki soruya, ''Gerçekten henüz bilmiyorum. Henüz takımla antrenman yapmıyor. Ama daha önceden ona karşı oynadık, gerçekten çok kaliteli bir futbolcu'' yanıtını verdi. Stüdyodaki konuklardan gelen, ''Arda'ya (Türk Beckham) diyorlar. Çok mu yakışıklı, ondan mı diyorlar?'' yönündeki soruya ise gülerek karşılık veren Reyes, ''Bundan değil, başka bir sebepten olsa gerek'' dedi. Reyes, ayrıca, Avrupa Ligi ön elemesinde Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımına karşı oynayacakları maçın çok önemli ve zorlu olacağını vurguladı. İspanyol futbolcu, Avrupa Ligi'ne katılmanın Atletico Madrid için önem taşıdığını ve aksi durumda bunun başarısızlık olarak değerlendirilebileceğini belirterek, ''Ama eğer turu geçemezsek delirmek gerekmez'' ifadesini kullandı. Reyes, bu sezonki hedeflerine ilişkin de , ''İlk 4'ü hedefliyoruz. İlkler arasında olmak istiyoruz. Ama neler yapabileceğimizi sezon içinde göreceğiz'' dedi.