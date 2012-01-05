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Spor

Reyes, Sevilla'ya transfer oldu MADRİD (A.A) 

05 Ocak 2012 19:25

-Reyes, Sevilla'ya transfer oldu MADRİD (A.A) - 05.01.2012 - İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen Jose Antonio Reyes, Sevilla'ya transfer oldu. Sevilla Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Reyes'in 3,5 sezonluk sözleşmeye imza attığı duyuruldu.  2000-2004 yılları arasında Sevilla forması giyen Reyes, doğduğu ve ailesinin yaşadığı kent olan Sevilla'ya bu akşam saatlerinde gidecek. Sevilla Kulübü'nün transfer karşılığında Atletico Madrid'e 3,5 milyon avro ödeyeceği ve elde edilecek başarılara bağlı olarak 1 milyon avroluk ek opsiyonun bulunduğu belirtildi. 28 yaşındaki İspanyol futbolcu, bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunuyordu. 

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