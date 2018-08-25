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Spor

Reyes, Fenerbahçe için İstanbul'da

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı stoper oyuncusu Diego Reyes, İstanbul'a geldi

25 Ağustos 2018 04:17

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe\'nin anlaşmaya vardığı stoper oyuncusu Diego Reyes, İstanbul\'a geldi.
Serbest oyuncu durumunda bulunan Meksikalı stoper Diego Reyes, Meksika\'dan İngiltere aktarmalı gelen uçakla saat 23.55\'te İstanbul Atatürk Havalimanı\'na ulaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar yeni stoperlerini büyük coşkuyla karşılarken, Reyes\'e yoğun ilgi ve sevgi gösterilerinde bulundular. Reyes, havalimanından özel bir araçla ayrılarak konaklayacağı otele geçti. Fenerbahçe taraftarı meşalelerle birlikte yeni oyuncusunu havalimanından uğurladı.
25 yaşındaki stoperin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Reyes\'in havalimanından görüntüleri

- Taraftarlardan detaylar

- Meşale gösterisinden detaylar

- Genel detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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