“Revizyonlar olmasaydı 2017'deki ekonomik büyüklük 851 milyar dolar yerine 540 milyar dolar olacaktı”

Türkiye’nin milli gelir hesabını son 10 yılda 2 kere revize ettiğini kaydeden iktisatçı İbrahim Kahveci, revizyon yapılmaması halinde 2017’deki ekonomik büyüklüğün 851 milyar dolar yerine 540 milyar dolar olacağını söyledi.

Karar gazetesinde yayınlanan özel haberinde Kahveci, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre Türkiye’nin ekonomik büyüklüğünün 3 trilyon 105 milyar lira olmasını değerlendirdi. “Bu büyüklüğün döviz olarak karşılığı ise 851 milyar dolar ediyor. Böylece kişi başına gelirimiz ise 10 bin 532 dolara ulaşmış oluyor. Oysa TÜİK son 10 yılda GSYH hesabında iki kez revizyona gitti. İlk revizyon ile tamamlanmış yıl olarak 2005 GSYH’mız 576 milyar 322 milyon lira yerine, 758 milyar 391 milyon liraya yükselmiş oldu” diyen Kahveci, bu revizyonla Türkiye ekonomisinin kağıt üzerindeki gelirinin yüzde 31.59 artırıldığını ifade etti. Kahveci, şöyle devam etti:

“İlk revizyon olmasaydı ve 2006 yılındaki değişim oranı aynı alındığında 2006 yılı GSYH’sı 843 milyar TL yerine 641 milyar TL olacaktı. Ve böylece 2015 yılı GSYH büyüklüğümüzde 1 trilyon 953 milyar TL yerine, 1 trilyon 484 milyar liraya ulaşmış olacaktı. TÜİK’in ikinci revizyonu ise 2015 yılı GSYH hesabını 1 trilyon 952 milyar 638 milyon liradan yüzde 19,77 artışla 2 trilyon 338 milyar 647 milyon liraya yükseltmesi ile oldu. Bu revizyon oranına göre de 2016 yılı GSYH’sı 2 trilyon 609 milyar yerine 2 trilyon 178 milyar lira olacaktı. Ve böylece ilk hesaba göre de GSYH’mız 1 trilyon 655 milyar lira seviyesinde olacaktı. Böylece 2017 GSYH’mız da 3 trilyon 105 milyar yerine 1 trilyon 970 milyar liraya ulaşmış olacaktı.”

"Hesap değişmeseydi 10 bin 532 dolar olan kişi başına gelir 6 bin 683 dolarda kalacaktı"

Türkiye’de son 10 yılda iki kez GSYH hesabında hesap yöntemi değişimine gidildiğini kaydeden Kahveci, “İlk değişiklikle 2006 yılı GSYH’sı eski hesaba göre yüzde 31,59 artışla 576,3 milyar liradan 758,4 milyar liraya yükselmiş oldu. Aynı hesaba göre gidilseydi sonraki yılların GSYH’sı renkli yazılanlar şeklinde olacaktı. 2015 yılındaki GSYH hesap değişimi ile bir kez daha yüzde 19,77 artan GSYH yine 2017 yılında eski hesapla kalsaydı 2 trilyon 592 milyar lira olacaktı” ifadelerini kullandı.

Kahveci, haberin devamında da şu değerlendirmelerde bulundu:

“1987 bazlı GSYH hesap yöntemine göre 2006’da gelirimiz 402 milyar 741 milyon dolardı. TÜİK’in yeni bir hesap yöntemine geçişi ile 2006’da gelirimiz 127 milyar dolar artışla 529 milyar 973 milyon dolar olarak ilan edildi. 2015’te ise 717 milyar 882 milyon dolar olan GSYH’mız yine bir hesap değişimi ile bu sefer 859 milyar 797 milyon dolar olarak açıklandı. Oysa TÜİK bu hesap değişim yöntemlerine gitmeseydi ve hesap değişimlerindeki artış oranı ile eski seri devam etseydi GSYH büyüklüğümüz 540 milyar 036 milyon dolar olacaktı.

Milli gelir hesabı değişmeseydi bugün 10 bin 532 dolar olan kişi başına gelirimiz 6 bin 683 dolarda kalacaktı. Yani TÜİK iki kez revizyona giderek kişi başına gelirimizi masa başı hesabı ile 3850 dolar artırmış oldu. İşte bu nedenle insanlar gelir artışını açıklandığı kadar hissedemiyor. Yeni milli gelir serisine göre 2017 yılında 4 kişilik bir ailenin aylık gelirinin 12 bin 807 lira olması gerekiyordu. Ama eski seriye göre 4 kişilik bir ailenin aylık gelirinin 8 bin 126 lira olduğu ortaya çıkıyor.”