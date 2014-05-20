Review 2014'te Almanya mercek altına alındı



Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Körber Vakfı ve basın partneri Deutsche Welle ile düzenlediği konferansın açılış konuşmasını yapan Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Ukrayna krizinin ortasında Alman dış politikasını tartışmaya açmasının riskli olduğunu söyleyerek başladı. Ancak diğer yandan da kriz ortamının bunun için bir fırsat olduğunu belirtti. Bu nedenle Alman Dışişleri Bakanlığı'nın 27 ülkeden 60 uzmanla, "Alman dış politikasından" beklentileri masaya yatırdığını ifade etti.

Konferansa, Türkiye'den İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman katıldı ve Alman dış politikasının Türkiye ve Arap dünyası üzerindeki etkilerini aktardı. Keyman konferansta, Türkiye'nin ülkeye kabul edilen yaklaşık 1 milyon Suriyeli mülteci ile kapasitesinin sınırına yaklaştığına ve Almanya'nın bu konudaki yardımına bağımlı olunduğuna dikkat çekti. Fuat Keyman ayrıca Berlin'in, Türkiye ve Çin gibi kalkınmakta olan ülkelerin Avrupa Birliği ile yakınlaşmasında da önemli rol oynadığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı, Alman dış politikasına yönelik vatandaşların görüşlerinin de alındığı bir kamuoyu anketi yaptırdı. Almanya'nın uluslararası alanda etkinliğini artırması, kriz bölgelerindeki rolü ve yurtdışındaki askeri misyonlar konulu anketten, vatandaşların yüzde 60'ının Almanya'nın yurtdışındaki varlığını artırmasına karşı çıktığı ortaza çıktı.

Güney Afrika'da varlığını artırmalı

Review 2014 Konferansı'nda Almanya'nın, Fransa, Çin ve ABD ile ilişkileri ve Almanya'dan beklentiler gündeme getirildi. Konferansa katılan Fransız Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı Elisabeth Guigou, Almanya'nın ülkesiyle sıkı iş birliği içinde olan güvenilir bir partner olduğunu belirtti. Fransız temsilci, Almanya'nın Güney Afrika'daki iç savaşın çözümünde daha etkin rol oynamasını dilediklerini de sözlerine ekledi.

Konferansa ABD adına katılan Georgetown Üniversitesi'nden siyaset bilimci Angela Stent, Almanya'nın birleşmeden bu yana eskisi gibi "dev bir ekonomik partner, cüce bir siyasi partner" imajını taşımadığına dikkat çekti. Stent, Almanya'nın silahlanmaya daha fazla bütçe ayırması gerektiğini belirterek, Washington'ın Berlin'den daha stratejik bir dış politika beklediğini ifade etti.

Almanya'nın ekonomi alanındaki önemli partnerlerinden Çin de Alman dış politikasının önemine dikkat çekti. Konferansa katılan siyaset bilimci Feng Zhongping, Almanya'nın dünyadaki yeni ve gelişmekte olan güçler arasında bir köprü görevi görebileceğini ve Avrupa Birliği içinde de ekonomik ve siyasi açıdan güçlü bir devlet olarak öncülük edip, diğer ülkelere de destek verebilecek konumda olduğunu söyledi.

'Öfke yaratmayan bir dış politikamız var'

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, konferansta ülkesinden beklentiler ışığında dış politikada nasıl bir yol izleneceğini henüz açıklamadı. Bakan, sonbahara kadar ülke içinde kendisinin de katılacağı görüşmeler yapılacağını ifade etti. Almanya Dışişleri Bakanı, ülkesinin dış politikasına yönelik beklentilerin her geçen yıl artmasının sebebini ise birçok ülkeye kıyasla ekonomik açıdan çok daha güçlü bir ülke olmaları, ülke içinde krizleri çözmüş olmaları ve Almanya'nın öfkeye yol açmayan dengeleyici bir dış politika izleyerek, krizleri rafa kaldırmak yerine açık analizlerle çözmeyi tercih ediyor olmalarıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekti.