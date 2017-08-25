Reuters'tan 'Türk Telekom' iddiası: Oger'in hissesini Suudiler ya da hükümet alacak

Türk Telekom'un yüzde 55'ine sahip olan Oger Telekom'un hisselerini Saudi Telekom'un alacağı öne sürüldü

Reuters'ın üç farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, bunun gerçekleşmemesi halinde Oger’in hissesi hükümet tarafından satın alınabilir.

Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi 6 milyar 550 milyon dolar karşılığında 11 Kasım 2005'te Suudi merkezli Oger Telecom'a satılmıştı.

Eylül ve mart aylarında 290 milyon dolarlık (yaklaşık 1 milyar lira) borç ödemesini gerçekleştiremeyen Oger'in Türk Telekom'dan dolayı toplam 4.75 milyar dolar borcu olduğu belirtiliyor.

Hazine ise Türk Telekom’da altın hisse dahil yüzde 25 paya sahip. Hazine, Ağustos’un ilk haftasında Otaş'a gönderdiği mektupla kredi sorununun çözümü için 60 gün süre tanımıştı.