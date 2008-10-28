Reuters'in New York ofisinde toz paniği

Reuters haber ajansının ABD'nin New York kentinde bulunan ofisinde, bir postadan çıkan şüpheli toz sebebiyle panik yaşandı



Reuters sözcüsünün yaptığı açıklamada, idari müdür tarafından açılan postadan çıkan şüpheli toz sebebiyle polise haber verildiği ve güvenlik önlemi olarak ofisin boşaltıldığı belirtildi. Zarfın, ajansın genel yayın yönetmenine gönderildiği açıklandı.



Zarfı incelemeye alan polisin henüz tozun niteliğiyle ilgili açıklama yapmadığı, incelemenin ardından ofisin tekrar kullanıma açıldığı bildirildi.

