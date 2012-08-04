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Dünya

Reuters'in internet sitesi hacklendi

Reuters'ın internet sitesine saldırı düzenleyen internet korsanları, Özgür Suriye Ordusu’nun lideri Riad el Esed'le yapılan röportajı siteye koydu

04 Ağustos 2012 13:33

İnternet korsanları, dünyaca ünlü haber ajansı Reuters'ın internet sitesine saldırı düzenleyerek Özgür Suriye Ordusu liderinin röportajını siteye koydu. Reuters röportajı yalanlayarak siteden kaldırırken, muhalifler saldırıdan Esed rejimini sorumlu tuttu.
 
Suriye'deki kriz sanal ortama da sıçradı.

Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Reuters'ın internet sitesine saldırı düzenleyen internet korsanları, Özgür Suriye Ordusu’nun lideri Riad el Esed'le yapılan röportajı siteye koydu.

Reuters yönetiminden konuyla ilgili yapılan açıklamada ‘böyle bir haber yapılmadığı ve röpörtajın siteden kaldırıldığı’ duyuruldu.


Muhalifler: Haber uydurma


Özgür Suriye Ordusu ise internet saldırısından Esed yönetimini sorumlu tuttu.

Riyad el Esed'in böyle bir röpörtaj vermediğini söyleyen muhalifler, haberin uydurma olduğunu bildirdi.

Röportajda Riyad el Esed, Özgür Suriye Ordusu’nun, Esad güçleriyle yapılan çatışmaların ardından Halep'in kuzeyinden çekildiğini söylüyordu.

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