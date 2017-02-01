Reuters'in anketine göre, ABD'lilerin yarısı Trump'ın göçmen yasağını destekliyor

Reuters’ın gerçekleştirdiği anket, ABD’lilerin yüzde 49’unun Başkan Donald Trump’ın 7 Müslüman ülkeden göçmenlerin ülkeye girişine kısıtlamalar getirilmesi yönündeki kararını desteklediğini ortaya koydu.
Reuters'ın 1201 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, ABD'lilerin yüzde 49'un Trump'ın göçmenlere yönelik kararını destekliyor. Katılımcıların yüzde 41'i karara karşı çıkarken, yüzde 10'u da çekimser kaldı.
Öte yandan ankete katılanların yüzde 56'sı da Hristiyan göçmenlere söz konusu yasağın uygulanmaması gerektiğini savundu.