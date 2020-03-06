Reuters: Yunanistan sınırdaki sığınmacılara tazyikli su sıktı; Türkiye, gaz bombalarıyla yanıt verdi

T24 Dış haberler

Türkiye-Yunanistan sınırında bugün gerilim bir kez daha tırmandı.

Reuters muhabirinin aktardığına göre Yunan tarafından sığınmacıların oluşturduğu kalabalığı dağıtmak için tazyikli su sıkıldı. Türk tarafı, bunun karşılığında tellerin Yunanistan tarafına gaz bombaları attı.

Türkiye'nin İdlib'de 34 şehit verdiği Suriye ordusunun saldırısından sonra Ankara, sığınmacıların Avrupa Birliği topraklarına geçişini durdurmayacağını duyurmuştu. Sınırdan çekilen birçok görüntü, Yunan güvenlik kuvvetlerinin sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara sert müdahalelerde bulunduğunu gösteriyor.

Yunanistan hükûmeti, AB'den yetkilileri durumu gözlemlemeleri için sınıra çağırmıştı.