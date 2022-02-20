Reuters: Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te patlama sesleri duyuldu

T24 Dış Haberler

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te patlama sesleri duyuldu.

Reuters'ın aktardığına göre, bölgedeki bir hoparlörden vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Patlamanın kaynağı tespit edilmedi.

Ayrılıkçılar kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgeleri, kolektif olarak 'Donbas' diye anılıyor. Hiçbir ülkenin tanımadığı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti, bugün seferberlik ilan etmiş ve bölgede yaşayanların Rusya'nın Rostov bölgesine tahliye edilmeye başlandığını açıklamıştı.

ABD'li yetkililer Rusya'nın Ukrayna'ya bir müdahaleyi "meşru" göstermeye çalışmak için Donbas'ta "sahte bayrak" operasyonları düzenleyebileceğini ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta Kiev'in Donbas'ta "soykırım yapmaya çalıştığını" iddia etmişti.

Ayrıntılar geliyor...