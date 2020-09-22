Reuters: Türkiye ve Yunanistan, müzakereleri İstanbul'da sürdürme konusunda anlaştı

Reuters, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye ile kıta sahanlığı müzakerelerini sürdürme kararı aldıklarını açıklarken, 2016 yılında askıya alınan görüşmelerin yakın gelecekte İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile istikşafi görüşmeleri yakın zamanda İstanbul'da gerçekleşmesine karar verdiğini açıkladı.

AKP'li Çelik: Henüz yer ve tarih belli değil

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise partisinin MKYK toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, henüz müzakereye ilişkin herhangi bir yer ve tarih belirlenmediğini açıkladı.

Bugün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin değerlendirildiği üçlü zirvede, Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edilmişti.