Reuters: Türkiye, Suriye ordusunu top yağmuruna tuttu

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Reuters'ın görgü tanıkları ve savaş gözlemevlerine dayandırdığı haberine göre Suriye ordusu İdlib'de bulunan Serakib kentinin kontrolünü almaya çalışırken muhalif gruplarla çatıştı ve Türkiye tarafından top yağmuruna tutuldu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi görgü tanıklarından derlediği bilgilere göre hükûmet güçleri hava güçlerinin desteğiyle Serakib'i çevreledi ve şehre girdi.

Stratejik olarak çok önemli bir şehir olan Serakib, M5 ve M4 karayollarının buluştuğu ve ikiye bölündüğü bir kavşak nokta. Suriye ordusu, uzun süredir karayollarını kontrolü altına alarak kontrolündeki şehirleri karadan birleştirebilmek istiyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün AKP grup toplantısında yaptığı açıklamalarda, "Rejim, şubat ayı içinde o noktalardan çekilmezse Türkiye gereğini bizzat yapacak" demişti.

Salı günü İdlib'de Suriye ordusunun saldırısı sonucunda 8 şehit verilmesinin ardından taraflar arası gerilim iyice tırmanmıştı.

Ayrıca Suriye Savunma Bakanlığı, "Şam yakınlarına atılan İsrail füzelerinin düşürüldüğünü" duyurdu.