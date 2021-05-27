Reuters: Türkiye, NATO'nun Belarus kararını yumuşattı

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Reuters'a konuşan iki diplomat, Belarus'un bir yolcu uçağına zorla iniş yaptırması ve muhalif bir gazeteciyi tutuklamasına ilişkin NATO'nun yaptığı kınama açıklamasını Türkiye'nin yumuşattığını söyledi. Baltık ülkeleri ve Polonya'nın sert bir açıklama ve cezai yaptırım istemesine karşın Türkiye'nin bu tavrının sebebinin bilinmediği aktarıldı.

Reuters'ın haberine göre; NATO, Ryanair yolcu uçağının Belarus'a zorla indirilmesi ve uçaktaki muhalif Belaruslu gazetecinin gözaltına alınmasını yaptığı bir açıklamayla kınadı. NATO, olayla ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu ancak Baltık ülkeleri ve Polonya'nın bastırdığı herhangi bir cezai yaptırımı hayata geçirmedi.

Toplantıya ilişkin konuşan iki yabancı diplomat, Batılı devletlerin Belarus'a uyguladığı yaptırımlara verilen destek ve Belarus'taki siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrılarının Ankara'nın ısrarıyla metnin dışında bırakıldığını belirtti. Türkiye'nin konuya ilişkin tavrının nedenlerinin ise net olmadığı vurgulandı.

Diplomatlar, Ankara'nın Moskova ile bağlarını korumaya ve THY'nin Minsk'e düzenlediği günlük uçuşlar ile ekonomik ilişkileri sürdürmeye çalışıyor olabileceğini söyledi. Bir başka olasılığın ise Türkiye'nin turizm sezonunda Rus turistleri karşılama isteği olabileceği belirtildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Reuters muhabirlerinin sorularına yanıt vermedi.

"Ankara'nın Lukaşenko'yu neden savunmak istediği açık değil"

Diplomatlar, Türkiye'nin metnin yumuşatılması konusundaki ısrarının, başta Polonya, Litvanya ve Letonya olmak üzere bazı müttefikleri 'üzdüğünü' ve bu ülkelerin daha sert ifadeler kullanılması için baskı yaptığını söylediler.

Bir başka diplomat da, Ankara'nın bu baskıyla yaptırım önerilerini ayrıntılı olarak açıklayan Avrupa Birliği'nden farklı bir dil kullanmayı amaçladığını söyledi.

Görüşmede hazır bulunan Avrupalı ​​bir diplomat da, "Pek çok müttefik Türkiye'ye çok kızdı. NATO'nun yanıt vermesi önemliydi, Ankara'nın Lukaşenko'yu neden savunmak istediği açık değil" dedi.