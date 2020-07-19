Türkiye, Koronavirüs nedeniyle İran ve Afganistan'a uçuşları askıya aldı

İran sivil havacılık yetkilileri, Koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin İran'a uçuşların askıya aldığını duyurdu. Ulaştırma Bakanlığı da bugün Türkiye'den İran ve Afganistan'a uçuşların askıya alındığını açıkladı.
Reuters, IRNA haber ajansına konuşan bir sivil havacılık yetkilisinin Türkiye'nin İran'a uçuşları artan Koronavirüs vakaları endişesiyle durdurduğunu açıkladı. Sivil havacılık yetkilisi, İran'a uçuşların Cumartesi günü durdurulduğunu belirtti.
Ulaştırma Bakanlığı, bugün Türkiye'den İran ve Afganistan'a uçuşların durdurulduğunu duyurdu.