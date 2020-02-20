Reuters: Türkiye, İran ve Rusya, Mart ayında İdlib için toplanacak

T24 Dış haberler

Reuters'ın bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre Türkiye, İran ve Rusya gelecek ay İdlib'i ele almak için Tahran'da bir araya gelecek.

Türk yetkili, Rus heyetinin Mart'ta gerçekleşecek zirveden önce Ankara'ya gelebileceğini ifade etti.

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu kısa süre önce TRT Haber'de yaptığı açıklamalarda, "Rus heyet ile yapılan görüşmelerde henüz daha istediğimiz noktada değiliz, belki liderler görüşebilir" demiştir.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün yaptığı açıklamalarda, "Bir gece ansızın gelebiliriz. İdlib'de bir harekât an meselesidir" ifadesini kullanmıştı.