Reuters: Türkiye'den Etiyopya ve Fas'a SİHA İhracı

Türkiye’nin Fas ve Etiyopya’ya silahlı insansız hava araçları (SİHA) satmak üzere anlaşmalar müzakere ettiği bildirildi. Anlaşmaların yedek parça alımı ve eğitimi de içerdiği kaydediliyor.

Uzmanlar, savunma sanayisinde Türkiye'nin ilgi görmesinin başlıca nedeni olarak Türkiye’nin piyasadaki rakipleri İsrail, Çin ve ABD’ye oranla daha ucuz maliyetli SİHA tedarik etmesi olduğunu söylüyor.

Edinilen bilgilere göre hem Etiyopya hem de Fas yönetimi, Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA satın alma talebinde bulundu. İsmini açıklamayan bir Türk yetkili, Fas’ın Mayıs ayında verdiği SİHA siparişlerinin ilk bölümünün Fas’a ulaştığını, Etiyopya’nın da Türkiye’den SİHA satın almayı planladığını ancak bununla ilgili ayrıntıların henüz net olmadığını belirtti.

Türkiye - Mısır ilişkilerini bozabilir

İki Mısırlı güvenlik yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Kahire hükümeti, SİHA anlaşmalarının dondurulması için ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden yardım talep etti. Üçüncü bir Mısırlı yetkiliye göre de, Türkiye-Mısır ilişkilerini düzeltmek için, bu tür anlaşmaların Kahire ve Ankara arasında açıkça görüşülmesi gerektiğini savundu.

Reuters haber ajansının haberine göre, Etiyopya’daki Mavi Nil’de kurulan baraj nedeniyle Etiyopya’yla uzlaşmazlık içinde olan Mısır hükümeti için, Etiyopya’ya SİHA satılması Türkiye-Mısır ilişkilerini daha da zedeleme riskini beraberinde getiriyor.

Konuyla ilgili Reuters’a konuşan kaynaklar bu anlaşmalar kapsamında kaç adet SİHA’nın satılacağıyla ilgili ayrıntı paylaşmadı. Türkiye, Etiyopya ve Fas’tan da anlaşma yapıldığı yönünde resmi bir açıklama henüz gelmiş değil.

Ukrayna ve Polonya SİHA siparişi verdi

Diğer taraftan, Ukrayna ve Polonya da, Türkiye’ye SİHA siparişi verdi. Askeri uzmanlar, bunun başlıca nedenlerinden birinin, Türkiye’nin piyasadaki rakipleri İsrail, Çin ve ABD’deye oranla daha ucuz maliyetli SİHA tedarik etmesi olduğunu söylüyor.

Etiyopya Başbakanı ve askeri yetkililer ve Fas hükümeti konuyla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.

TB2 model SİHA’nın tasarımcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşlerinin şirketi Bayraktar’dan ve Türk savunma sanayi yetkililerinden de Reuters’in sorularına yanıt gelmedi.

Son dönemlerde başta Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ olmak üzere çeşitli bölgelerde SİHA tedariği ve kullanımında ön plana çıkan Türkiye’nin, Reuters’e göre, Etiyopya’ya savunma ve havacılık alanlarında ihraç ettiği ürünlerin toplam değeri bu yılın ilk üç ayında 51 milyon dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönem içinde Türkiye’den Etiyopya’ya aynı alanlarda yapılan satışların toplam miktarı 203 bin dolardı. Türk İhracatçılar Meclisi verilerine göre Etiyopya’ya satışlar geçen yıl Ağustos ve Eylül aylarında sıçrayışa geçti.

Bu yıl aynı dönemde Fas’a savunma ve havacılık alanında ihracatlar 78 milyon doları geçti. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde 402 bin dolar olarak kaydedildi.

Fas basınında Türkiye’den satın alınan SİHA’ların ülkeye ulaştığı yönünde haberler de yayınlandı.

Türkiye’nin savunma ve havacılıkta ihraç miktarı bu yılın ilk çeyreğinde toplamda 2 milyar doların üzerine çıktı. Geçen yıl aynı dönemde bu miktar 1,5 milyar dolardı.