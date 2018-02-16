Reuters: Türkiye ABD'ye Menbiç için teklifte bulundu

Reuters'ın haberine göre, bir Türk yetkili, Ankara'nın Washington'a Menbiç'teki YPG'nin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi, ABD ve Türk askerlerinin ise Menbiç'te birlikte konuşlandırılması önerisini götürdüğünü açıkladı.

Haberde, teklifin Ortadoğu gezisi kapsamında dün akşam saatlerinden bu yana Ankara'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yapılan görüşmeler sırasında iletildiği bildirildi. Habere göre, ABD teklifi değerlendiriyor.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Tillerson bugün erken saatlerde de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

"'Verimli ve açık' bir görüşme oldu"

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Erdoğan ile Tillerson'ın "verimli ve açık bir görüşme" yaptığı ifade edildi. Görüşme sonrası resmi bir açıklama yapılmadı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme 3 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre görüşmede, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele ve ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede Türkiye’nin tüm bu konulardaki önceliklerinin ve beklentilerinin ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’a açık bir şekilde iletilmiş olduğu kaydedildi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da hazır bulundu.

ABD-Türkiye ilişkileri Türkiye'nin Afrin'deki YPG güçlerine yönelik operasyonu nedeniyle gergin bir dönemden geçiyor. Türkiye'nin operasyonu ABD askerilerinin konuşlandırıldığı Menbiç'e genişletmek istemesi, iki ülke arasında tansiyonun daha da yükselmesine neden olmuştu.

DW,rtr/BÖ,CÖ

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