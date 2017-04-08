Reuters: Türkiye, ABD ve Rusya arasında sıkışıp kaldı

ABD’nin Suriye’ye saldırısına Türkiye’nin verdiği destek dış basında da gündem olurken, Reuters Türkiye’nin ABD ile Rusya sıkışıp kaldığını yazdı.

Reuters’da “Sert açıklamalara rağmen Türkiye ABD ve Rusya’nın arasında kaldı” başlıklı yazıda, Türkiye hükümetinin ABD’nin Suriye’ye yönelik saldırılarının sürmesi gerektiğini söyleyerek, ABD’nin Suriye’de savaşma isteğini muhtemelen gözünde büyüttüğü ve Rusya ile hassas ilişkileri tehlikeye attığı belirtildi.

ABD’nin 6 yıllık savaşta ilk defa Suriye hükümetini doğrudan hedef almasının, yıllardır Beşşar Esad yönetiminin indirilmesi çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı memnun ettiği kaydedilen yazıda, şu ifadeler yer aldı: “Gücünü artırmak üzere anayasa değişikliği referandumu için savaşan Türk lider açısından bu durum büyük şans. Ancak bu, Türkiye’nin Suriye politikasının plansızlığını ortaya koyuyor. Ankara hem Esad’ın asıl destekçisi olan Moskova’yla, hem de Suriye lideriyle doğrudan karşı karşıya gelmeye isteksiz NATO müttefiki ABD ile daha güçlü ilişkiler kurmaya çalışıyor.”

Reuters’a konuşan düşünce kuruluşu Atlantic Council’dan Aaron Stein da, “ABD’nin saldırısı tek seferlikti ve sınırlıydı. ABD’nin taktik saldırısı stratejik değil ve bu, Türkiye’nin tek güçlü müttefiki olan ABD ile Rusya arasında sıkışmasına yol açıyor” dedi.