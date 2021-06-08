Reuters: Türkiye, ABD ve NATO'nun çekileceği Afganistan'da Kabil Havalimanı'nın korunmasını üstlenmeyi teklif etti

Türkiye'nin ABD ve NATO askerlerinin çekileceği Afganistan'da "belli şartlar altında" Kabil Havalimanı'nı koruma ve işletme teklifinde bulunduğu belirtildi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, yetkililer ABD ve NATO'nun Afganistan'dan çekilme planları sürerken Türkiye'nin bölgede oluşacak güç boşluğu nedeniyle Kabil Havalimanı'nı korumak ve yürütmeyi devralmayı teklif ettiğini söyledi. Yetkililer, Türkiye'nin teklifine çeşitli şartlar sunduğunu da ekledi.

Habere göre, Türk yetkililer teklifi, mayıs ayında NATO toplantısında yöneltti. Türk ve ABD'li yetkililerin söz konusu görevin muhtemel gerekliliklerini konuştuğu, bazılarını Washington'un kabul ettiği belirtildi.

Türk yetkili "ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararının ardından Türkiye, Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamayı teklif etti. Bu çerçevede NATO ve ABD'yle görüşmeler sürüyor" dedi.

Haberde, Türkiye'nin uluslararası uçuşların yapıldığı havalimanını koruma görevini üstlenmesinin "Ankara ve Batı arasında son zamanlarda S-400 ve Doğu Akdeniz gündemleriyle gerilen ilişkisini iyileştirebileceği" değerlendirildi.

İsmini vermeden açıklama yapan ABD'li yetkililer, Türkiye'nin teklifinin olumlu karşılandığını ancak "Ankara'nın misyon için çok fazla istekte bulunduğunu" söyledi. Yetkililer, ABD'de Türkiye'yle diğer konularda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle güvenilirlik konusunda çeşitli endişeler olduğunu da belirtti.

Bakan Akar: Siyasi, mali ve lojistik destek şartıyla kalma niyetimiz var

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar dün, "Bizim şartlara bağlı olarak Afganistan’da kalma niyetimiz var. Şartlarımız nedir? Siyasi, mali ve lojistik destek. Bunlar yapıldığı takdirde biz Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda kalabiliriz. Şartlarımızla ilgili cevabı bekliyoruz" demişti.