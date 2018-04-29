Reuters: Trump'ın danışmanları en az 18 Rus yetkiliyle görüştü

Reuters haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump seçim kampanyası danışmanlarının en az 18 Rus yetkili ve Rus yönetimiyle yakın ilişkileri olan isimlerle ilişkileri olduğunu yazdı.

Reuters haberini, Trump ile Rusya arasındaki bağdan haberi olduğunu ifade ettiği ABD'li eski ve yeni yetkililere dayandırıyor.

Haberde, Trump'ın seçim kampanyasını yürüten ekip ve Trump'ın yardımcılarının 2016 yılı Nisan ve Kasım aylarında Rus yetkililerle telefonda ve e-posta aracılığıyla iletişime geçtikleri, görüşmelerde ekonomik ilişkileri, Çin ile ilişkileri ve IŞİD'le mücadelede işbirliğini konuştukları belirtildi.

FBI, Trump'ın ABD seçimleri öncesi Rus yetkililerle arasındaki bağı soruşturuyor.

Trump'ın, görevden aldığı eski FBI Başkanı James Comey'den, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in Rusya'yla bağlantılarına ilişkin soruşturmayı kapanmasını istediği iddia edilmişti.

Reuters'ın haberine göre, Trump'ın danışmanlarının görüştüğü belirtilen isimler arasında Michael Flynn, Ukraynalı oligark ve siyasetçi Viktor Medvedçuk ile Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak da var.

Medvedçuk, haber ajansına yazdığı e-postada Trump'ın seçim kampanyasıyla ilgili olduğu iddialarını reddetti ve "Donald Trump'ın hiçbir yakınıyla ilgim yok, dolayısıyla böyle bir görüşme olmadı" dedi.

İddialarla ilgili Beyaz Saray ve Rusya'dan bir açıklama gelmedi.

Ajansa konuşan ABD yönetimindeki dört yetkili, Flynn ile Kislyak arasındaki iletişimin 8 Kasım'dan sonra arttığını, ikilinin, ABD ulusal güvenlik bürokrasinin baypas ederek Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında iletişim kanalı açılmasını görüştüklerini söyledi.

Beyaz Saray, Ocak ayındaki açıklamasında 2016 seçim kampanyasında Rus yetkililerle iletişim kurdukları iddialarını reddetmişti. O günden bu yana Beyaz Saray ve Trump'ın seçim kampanyası danışmanları, Büyükelçi Kislyak ve Trump'ın yardımcıları arasında aynı dönem en az dört görüşme gerçekleştiğini teyit etti.

Reuters'a konuşan yetkililer, görüşmelerde görevin kötüye kullanıldığına ilişkin kanıtları olmadığını kaydetti.

Soruşturmaya dair bilgi sahibi olan kaynaklar, Senato ve Temsilciler Meclisi'nin istihbarat komitelerinin, Trump'ın seçim kampanyası danışmanları ile Rus yetkililer arasındaki bağa ilişkin belgeleri incelemek için CIA'e ve Ulusal Güvenlik Ajansı'na gittiklerini söylüyor.

Diğer yandan ABD Adalet Bakanlığı, Çarşamba günü, Rusya bağlantısıyla ilgili geçen yıl Temmuz'da başlayan soruşturmanın başına eski FBI Başkanı Robert Mueller'i atadı.