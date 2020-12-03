Reuters: TCMB'nin net rezervleri 2003'ten bu yana en düşük seviyesine indi

Reuters, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervlerinin 27 Kasım'da bir önceki haftaya göre yaklaşık 4,7 milyar dolar düşüşle 13,73 milyar dolara gerilediğini, net rezervlerin böylece 2003'ten bu yana en düşük seviyelere inmiş olduğunu duyurdu.

Reuters'ta bu hafta yayımlanan ve bankacıların analitik bilanço verilerinden yaptığı hesaplamaya dayanan bir haberde, 27 Kasım haftasında net rezervlerde yaklaşık 5 milyar dolar düşüş olacağına dikkat çekilmişti.

Aynı haberde bu düşüşün önemli bölümünün, TCMB'nin bankalarla gerçekleştirdiği swapların yaklaşık 4 milyar dolarlık bölümünü yenilememesinden kaynaklandığı belirtilmişti. Bu etkiler normalleşme kapsamında atılan adımlar nedeniyle yaşanıyor.

Geçen iki yılda kendi sahipliğindeki rezervlerden 130 milyar dolar kayıp yaşayan TCMB'nin son dönemde aynı yönde hiçbir adımı bulunmuyor.

Yine aynı haberde zorunlu karşılıkta yapılan değişiklikler ve Hazine'nin eurobond ihracı nedeniyle önümüzdeki dönemde rezervlerin 8-10 milyar dolar artacağına ancak bunun kademeli gerçekleşeceğine de dikkat çekilmişti.

Brüt döviz rezerv verisi yükseldi

TCMB'nin açıkladığı haftalık para istatistiklerine göre ise 27 Kasım'da brüt döviz rezervleri 188 milyon dolar artışla 43 milyar 899 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri, 20 Kasım'da 43 milyar 711 milyon dolar seviyesindeydi.

Toplam rezervleri, geçen hafta 889 milyon dolar azalarak 84 milyar 198 milyon dolara geriledi.